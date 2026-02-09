Bad Bunny rompe récord de audiencia con su espectáculo en el Super Bowl XL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “medio tiempo alternativo” de Kid Rock no imperó por encima del Show de Medio Tiempo del Super Bowl XL a cargo de Bad Bunny, como el sector más conservador de Estados Unidos quiere hacer creer, y los números hablan por sí mismos: 135.4 millones de audiencia en el acto con Bad Bunny, y dos millones en vivo con el rockero que respalda a Donald Trump.

Aunque dos millones de visualizaciones no son despreciables para un espectáculo que se armó como un ‘boicot’ contra el espectáculo de la final del campeonato de la NFL, en realidad los números no representan un número elevado, solo un punto de partida de una plataforma que busca notoriedad a toda costa, pues así hubieran sido tres, cuatro o cinco millones de vistas en vivo, el número solo marcó un momento para ese show.

El acto alterno titulado ‘All American Half Time Show’ (Show de Medio Tiempo Americano) fue organizado por la plataforma conservadora Turning Point US y estuvo liderado por el rockero Kid Rock, a favor de Trump y el movimiento Make America Great Again, en compañía de los músicos Brantley Gilbert, Lee Brice and Gabby Barrett, obteniendo casi tres millones de vistas en su punto más alto en vivo; las visualizaciones subieron a cinco millones en las dos horas posteriores, y no en su arranque como han publicado algunos blogs.

Aún así esa cifra se queda muy corta respecto a los números del Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX que se habían estimado en 130 millones de vistas, y se superó con creces al llegar a 135.4 millones (según NBC), un nuevo récord de audiencia.

Fueron 7 millones de vistas más que en 2025 (con el rapero Kendrick Lamar como estelar), con un promedio de consumo de 20 mil 200 millones de dólares, y de ocho millones de dólares por cada 30 segundos de publicidad entre comerciales del partido Patriots VS Seahwaks, en donde los Halcones Marinos finalmente se coronaron como campeones.

Los números no mienten respecto a audiencias y nivel de interés en el espectáculo musical del Super Bowl LX: Bad Bunny imperó como estelar con Ricky Martin y Lady Gaga como invitados, y el respaldo de la comunidad latinoamericana seguidora del Súper Bowl.