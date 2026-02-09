Los “arbustos humanos” de Bad Bunny: así funcionó el truco escénico que se volvió viral (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En una noche histórica para la música latina, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, no solo celebró la cultura boricua con elementos como la casita, los cañaverales y un mensaje de unidad para las Américas, sino que también introdujo un ingenioso truco escénico que se volvió viral: cientos de personas disfrazadas como arbustos y cañas de azúcar.

El montaje del escenario, limitado a solo minutos antes y después del show de 13 minutos, requirió soluciones creativas.

En lugar de utilería pesada, se optó por contratar a entre 380 y 500 personas para encarnar la vegetación que evocaba los campos de caña de azúcar de Puerto Rico, un símbolo cultural y histórico para Bad Bunny.

Los requisitos eran estrictos: estatura aproximada entre 1.70-1.83 m), complexión atlética y capacidad para soportar disfraces de hasta 23 kilos durante más de cinco horas, incluyendo ensayos. El pago, típico para extras en eventos masivos, rondaba los 18.70 dólares por hora.

Andrew Athias, conocido en redes como "The Reese’s Guy" y residente de Filadelfia, viajó casi cinco mil millas para unirse al equipo.

En una publicación en X que acumuló miles de interacciones, Athias reveló: "Puedo FINALMENTE sacar el gato de la bolsa... o la hierba. Volé desde Philly para ser hierba en el show de medio tiempo de Bad Bunny ".

Describió el rol como más demandante de lo esperado, comparándolo con una obra escolar donde un error podría arruinarlo todo. Firmó un acuerdo de confidencialidad (NDA) por dos semanas, lo que le impidió compartir detalles hasta después del evento. Athias también mencionó una instrucción curiosa: "No moverse porque 'no hay viento en Puerto Rico'", para mantener la ilusión de un paisaje estático.

Otro testimonio proviene de Sam Giacometti, un performer basado en San Francisco que vio la convocatoria en TikTok a inicios de enero. Cumplió con los requisitos de altura y peso (los disfraces pesaban entre 30 y 40 libras) y fue seleccionado dos semanas después.

En entrevista con Vogue, Giacometti detalló los ensayos: "Nos enfocamos en estar quietos y movernos solo para salir del cuadro de las cámaras, permitiendo que los bailarines brillaran". El disfraz incluía balaclava, sudadera verde, guantes, goggles y hojas de hierba adheridas con velcro, asistidos por un equipo de 30-40 personas para vestirse rápidamente.

Para los participantes, ser un "arbusto humano" no fue solo un empleo temporal, sino una oportunidad de formar parte de la historia latina en el escenario global más grande del deporte estadunidense. Como dijo Giacometti, el enfoque estaba en el mensaje: amor, orgullo y conexión cultural.