Respaldo latino a Bad Bunny en el Super Bowl: Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal y una Gaga salsera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los artistas invitados de Bad Bunny resultaron ser, para sorpresa de muchos, Ricky Martin y Lady Gaga, cuya presencia sumó a las personalidades que se sumaron a la famosa ‘Casita’ y/o escenario alterno que promueve Bad Bunny como parte de su gira actual: Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, David Grutman y Young Miko.

Ricky Martin y Lady Gaga sin duda fueron las figuras de la noche en el acto de Bad Bunny.

En el caso de Gaga apareció dando unos pasos de rumba con el tema ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny, para después hacer lo propio con el tema “Die with a smile” pero en versión salsa.

Mientras que Ricky Martin interpretó un fragmento del tema “Lo que le pasó a Hawaii” de Bad Bunny, artista considerado puente de la música latina en Estados Unidos y fuerte referente del llamado ‘crossover’ de la música en español a inglés a principios de siglo.

El setlist del ‘medio tiempo’ fue Bad Bunny con "Tití Me Preguntó” –en un recorrido con escenografía representativa de su natal Puerto Rico–, para después seguir con "Perreo Sola", "Baile Inolvidable", "Me Porto Bonito", "Dákiti" y "Nueva Yol”, esta último considerada por muchos como una declaración de apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos a partir del video musical.

La tan criticada y aplaudida ‘Casita’ que promueve el puertorriqueño en su gira ‘Debí Tirar Más fotos’ hizo su aparición en el Super Bowl con representación de artistas de ascendencia latina y/o en franco apoyo de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, entre ellos Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, David Grutman y Young Miko.

Se trató de un espectáculo a ‘ras de suelo’, nada de escenarios elevados, volados o alternos a la parrilla del Levi’s Stadium de los 49s de San Francisco donde se realizó el partido Seahawks vs Patriotas.

Ademas de lo anterior, llamó la atención el atuendo de Bad Bunny en tono neutro, un traje blanco y guantes que sorprendió por su diseño pero también por su relativa simplicidad, pues se había especulado que usaría un traje distintivo, falda, vestido y/o algún elemento con un toque ecléctico.

De hecho Kid Rock, el artista estelar del “All American Half Time Show”, espectáculo alternativo propuesto por la plataforma conservadora Turning Point USA (fundada por el fallecido Charlie Kirk) para denostar el Medio Tiempo del Super Bowl, por no ser un acto con música en inglés, criticó hace unos días a Bad Bunny por su apuesta hacia vestuarios con toque de diversidad cultural.

A una semana de haber obtenido el Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año, Bad Bunny se coronó con uno de los espectáculos de Medio Tiempo del Super Bowl más polémicos, en lo político y social, de los últimos años.