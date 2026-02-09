Sí, hubo una boda real durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny

Una pareja vestida de novios participa en la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL. Foto: AP/Frank Franklin II

SANTA CLARA, California, EU (AP) — La boda representada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny fue real.

Aproximadamente cinco minutos después de comenzar el show de 13 minutos en el Levi's Stadium, se mostró la última parte de una ceremonia de boda, con un oficiante sonriente declarando a la pareja casada, y el esposo y la esposa, ambos vestidos de blanco, compartieron un beso mientras bailarines y músicos los rodeaban y sonreían.

La pareja se apartó para revelar a Lady Gaga y Los Sobrinos, una banda de salsa puertorriqueña que tocó en el álbum más reciente de Bad Bunny y en su residencia en Puerto Rico. Tocaron parte de "Die With a Smile" de Gaga antes de que Bad Bunny se uniera a la escena para su éxito "Baile Inolvidable".

Cómo así que la boda en la presentación de Bad Bunny en el Súper Bowl fue real ???? nuevo sueño desploqueado ???? pic.twitter.com/pYMRxPrXjY — Laura Rojas (@SoyRojasLaura) February 9, 2026

Bad Bunny bailó entre los invitados de la boda y la pareja abrazada.

La boda y el niño dormido en la silla, el momento más latinoamericano del medio tiempo en el #SuperBowl #SuperBowlLX grande Bad Bunny. pic.twitter.com/weTMiSbGrs — Julio Núñez (@julioamx) February 9, 2026

Después del espectáculo, su representante confirmó que la pareja realmente se había casado durante el show. El esposo y la esposa, cuyos nombres no se mencionaron, habían invitado a Bad Bunny a su boda, pero él les dijo que en su lugar fueran parte de su espectáculo de medio tiempo.

El artista fue testigo y firmó el certificado de matrimonio. También hubo un pastel real.

La escena de la boda, que recreó una pequeña plaza al aire libre, fue parte de la gran celebración del espectáculo de Puerto Rico.