Un mexicano como ‘principal’ del American Ballet es una narrativa distinta en EU: Isaac Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El bailarín Isacc Hernández afirmó que las tensiones sociopolíticas se pueden sentir en Estados Unidos, pero “el hecho de que un mexicano sea el bailarín principal del American Ballet Theatre (la compañía de danza más prestigiosa de ese país) habla por sí mismo”.

Esto en conferencia adelantada para anunciar la fecha y programa del espectáculo dancístico “Despertares” que llega este año a su 12º edición, el 29 de agosto en el Auditorio Nacional, cuya preventa se realizará del 11 al 13 de febrero, y venta general este 14 de febrero vía Ticketmaster.

El acto realizado en el Lunario del auditorio contó con la presencia del artista; Emilia Hernández, cofundadora de Soul Arts Productions; y Sergio Eguiarte, director de marketing de Banamex.

Ante la premura de la programación Emilia Hernández comentó que se debe al año mundialista, pues al realizarse en junio acapara gran parte de la información en México.

Entre las novedades de este año destaca la primera vez en México de una producción del artista francés Yoann Bourgeois, con interpretación en escena del francés Olivier Mathieu. Se trata de “Approach 17. Opening” (con el subtítulo The unreachable suspension point), producción de la Yoann Bourgeois Art Company, sobre “la búsqueda persistente de un punto de suspensión imposible donde el cuerpo dialoga de manera directa con la gravedad y el riesgo”, según se lee en un adelanto sobre el acto.

También habrá una primera vez en México de Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss, bailarín, ilustrador y artista visual de origen checo, reconocido por fusionar el breakdance con danza experimental y movimiento contemporáneo; y Bayley Taps, bailarín originario de Nueva Zelanda y especialista en tap dance, reconocido internacionalmente por su estilo, presencia escénica y creatividad en la reinterpretación del tap.





Además de una mayor participación del mismo Hernández en escena, quien estará en cinco números del programa –que suele tener un promedio de 18 actos–, entre ellos fragmentos de su debut con el ABT de las versiones de esa compañía de “Giselle”, “Otello” y “Sinatra Suite”, esta última creación de Twyla Tharp en 1983 que estrenará la leyenda de la danza Mikhail Baryshnikov junto a Elaine Kudo.

Para esta pieza el mexicano comentó que estuvo varios meses de ensayo con la misma Tharp, a quien espera convencer para participar en una conferencia en el marco de Despertares en nuestro país.

Los hermanos Hernández comentaron que esta vez no habrá ningún taller, clase magistral o conversatorio (salvo si logran convencer a Tharp), pues prefieren dedicarse a la producción del espectáculo que incluirá a bailarines de 15 nacionalidades.

Ya en la ronda de preguntas-respuestas con la prensa Isaac aseveró que llegan a una 12º edición con un reconocimiento de su sector, tanto en lo artístico como en la producción:

“Hemos llegado a un punto en donde Despertares ya tiene un prestigio en la danza, o al menos han escuchado lo que hacemos y quieren participar, para este año contacté a un bailarín que al extenderle la invitación me respondió que ‘llevaba años esperando que lo contactara’, porque está consciente de lo que hacemos”.

Cuidadoso en sus palabras como suele ser al responder preguntas en relación con temas político-sociales, Isaac Hernández dijo que sí se vive un momento complejo en Estados Unidos, por ello le importa mucho su labor en la danza, porque habla del trabajo de los mexicanos:

“Por el contexto social que se vive en EU es de cierta manera controversial que la compañía eligiera presentar nuevamente ‘Otello’ de Shakespeare, porque el eje central es lo que tiene que hacer un foráneo para lograr sus sueños y superarse, sin perder de vista quien es él, y así lo he abordado con la prensa estadunidense.

“Y ante los cambios de política y narrativa, el hecho de que un bailarín mexicano sea el bailarín principal del ABT (el más prestigioso de ese país) habla por sí mismo, me hace sentir orgulloso que se hable bien por mi trabajo, porque con ello hay un enfoque distinto de nosotros los mexicanos”.

Hernández ahondó que aunque ayuda que la danza suele ser cosmopolita, reconoce también la labor del ABT que contempla a 22 nacionalidades distintas como compañía en escena.

Por ahora “Despertares” ya adelantó que la única fecha de su presentación será el próximo 29 de agosto.