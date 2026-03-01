Anuncian próximo “Encuentro de Latinoamericano de Derechos de Autor” en la Fil Minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la 47º Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (Fil Minería) se reunieron representantes de organizaciones en materia de derecho de autor en México, donde a la par de recordar las actividades que realizan en la materia para el sector, anunciaron el próximo “Encuentro Latinoamericano de Derechos de Autor”, a efectuarse del 23 al 27 de marzo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El Auditorio Bernardo Quintana de Minería fue sede de un diálogo con presencia de Carmen Arteaga, directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Universidad Nacional Autónoma de México; Elizabeth Ambriz, presidenta de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP); Karina Luján, Director del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor); Quetzalli de la Concha, vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los derechos de Autor, Sociedad de Gestión Colectiva (Cempro), y Anita Huss, secretaria General y directora ejecutiva de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFFRO, por sus siglas en inglés) desde la virtualidad en Bruselas, Bélgica, en torno a la necesidad de información y unión de instancias en siglo XXI.

Ahí relataron los desafíos del sector en relación a la tecnología, pero también la importancia de México como uno de los países que contribuye con su arte a la cultura nacional, la autoría y la originalidad.

Y de manera precisa dieron a conocer que uno de los motivos del acto en la FIL Minería era dar a conocer el próximo “Encuentro Latinoamericano de Derechos de Autor”, mismo que contará con presencia de 60 organizaciones en materia de 12 países, con conferencias, diálogos, una asamblea y un seminario, con temáticas como legislación y estrategias de derechos de autor frente a la Inteligencia Artificial (IA), uno de los temas que los une y reúne para esta ocasión, en fechas del 23 al 27 de marzo con sede en el Centro Nacional de las Artes.

Sin entrar en detalles sobre cómo la IA se ha colocado por encima de derechos de autores en ocasiones, sobre todo en redes sociales, las titulares expresaron que la regulación de lo digital en México y el mundo será uno de los temas con mayor énfasis en el encuentro.