“Los domingos” se corona como mejor película del año en los Goya; “Sirât” se lleva seis premios

Las quinielas no se equivocaron, "Los domingos" y "Sirât" triunfaron, cada una a su manera, en la 40a edición de los Premios de la Academia de Cine de España. Mientras que la primera se hizo con los Goya más codiciados, película, dirección y guion original, entre otros, la cinta con la que Oliver Laxe actualmente nominada al Oscar fue la más galardonada, con seis estatuillas.

"Los domingos", en la que Alauda Ruiz de Azúa disecciona la decisión de una adolescente de seguir su vocación religiosa, sumó también el Goya a mejor actriz para su protagonista, Patricia López Arnáiz —el segundo de su carrera—, y el de actriz de reparto para Nagore Aramburu.

En su segundo discurso de la noche, por su labor como directora, Ruiz de Azúa recordó que, en 40 años, era la cuarta mujer en recibir el reconocimiento, y dio las gracias a "todos los que trabajan para que esa desigualdad desaparezca".

Pero "Sirât" fue el título más repetido durante la gala de premiación celebrada el sábado en Barcelona. Su botín, sobre todo en categorías técnicas, incluyó el Goya a mejor fotografía para Mauro Herce y mejor música original para Kanding Ray, quien dedicó su premio a "todos los ravers del mundo, porque bailamos juntos y resistimos juntos".

Las sonidistas Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, que también podrían hacer historia en Los Ángeles el 15 de marzo como primer equipo íntegramente femenino que aspira a la estatuilla, se llevaron el Goya a mejor sonido en la accidentada aventura de un padre que busca a su hija en Marruecos.

José Ramón Soroiz, nominado por primera vez a sus 75 años, se llevó el premio a mejor actor por "Maspalomas". El histrión interpreta a Vicente, un hombre que, llegado a la tercera edad, vuelve a ocultar su orientación sexual al verse obligado a regresar a su San Sebastián natal.

"Es maravilloso lo que me está pasando con 'Maspalomas' y me habéis hecho muy feliz", dijo en un discurso mayoritariamente en vasco. "Ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean".

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano lograron el Goya a guion adaptado por "La cena".

Primera actriz sorda

El 40 aniversario de los Goya abrió también una puerta a la diversidad con el primer premio a una persona con discapacidad auditiva.

Miriam Garlo ganó el Goya a actriz revelación en una noche redonda para "Sorda", dirigida por su hermana, Eva Libertad, en la que interpreta a Ángela, una mujer sorda que da a luz a una niña oyente en un mundo pensado para personas que no tienen problemas auditivos. Cuando subió al escenario, la tradicional ovación dejó paso a un auditorio lleno de manos al aire, el gesto del aplauso en lengua de signos.

"Ningún ser humano es invisible", afirmó una emocionada Garlo, de 42 años, que perdió la audición cuando tenía apenas siete. "Ninguna persona sorda es muda (...) Tenemos identidad propia, tenemos una voz propia, pero no siempre es oral".

Minutos antes, Libertad se había alzado con el premio a mejor dirección novel.

"Acompañar esta película nos ha demostrado que la inmensa mayoría de las personas desea comprender, cuidar y empezar a construir una sociedad más justa y digna para todas", dijo. "Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad. Lo que existe es la diversidad humana".

Álvaro Cervantes se llevó el premio a mejor actor de reparto por interpretar a Héctor, el esposo oyente de la protagonista.

"Vengo del futuro"

En una noche cargada de reivindicaciones con constantes menciones a las guerras, a la situación de las mujeres en el mundo o a la persecución de los migrantes en Estados Unidos, el filme argentino "Belén" se alzó con el Goya a mejor película iberoamericana.

"El mundo se ha convertido en una película de terror", dijo su directora, Dolores Fonzi, que cuenta la historia real de una joven presa en la provincia de Tucumán tras haber sido acusada falsamente de un aborto ilegal.

"No caigan en la trampa: la ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro (...) de un país donde el presidente (Javier Milei) incluso puso en venta el agua", añadió.

La actriz y productora estadounidense Susan Sarandon recibió el Goya Internacional ante un auditorio en pie y con un pin con la frase "Free Palestine" ("Palestina libre") –uno de los complementos más utilizados de la noche– en la solapa de su vestido.

"Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos de estos artistas y siento que tienen la lucidez moral para ayudarme", afirmó Sarandon, de 79 años, que dijo sentirse "en medio del caos y la represión".

La Academia homenajeó también las más de seis décadas de trayectoria de Gonzalo Suárez con el Goya de Honor. Ya atesoraba uno desde 1989, como mejor director por "Remando al viento".

"El cine es lo último con lo que podemos soñar despiertos. Y me remite al primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas", afirmó Suárez, de 91 años, que dejó a un lado el pesado "cabezón", que ronda los 3 kilos, bromeando con que le molestaba para su discurso. "El cine ha sobrevivido a las redes sociales y a las cavernas. Pero claro, hoy, el bisonte soy yo".

Una gala "breve"

La ceremonia, que se celebró en Barcelona por segunda vez en su historia, fue cerca de 20 minutos más corta que la del año pasado, aunque superó las tres horas. Sus armas para lograrlo: videos para recordar el 40 aniversario, pocas escenas de los conductores y una limitación de tiempo de agradecimientos que casi nadie se saltó.

"Tardes de Soledad", la producción en la que Albert Serra retrata la intimidad del torero peruano Andrés Roca Rey y de su cuadrilla, se alzó con el premio a mejor documental.

Antonio "Toni" Fernández Gabarre se llevó el premio a actor revelación por su papel protagónico en "Ciudad sin sueño", que retrata la dureza de la vida en la Cañada Real, un asentamiento ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid, la capital de España, y donde sus habitantes no tienen servicios básicos como luz o agua corriente.

"Sentimental Value" ("Valor sentimental") fue elegida mejor película europea y "Decorado" la mejor cinta de animación.