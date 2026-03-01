Presentan en la FIL de Minería el libro “La Cuarta Transformación del Crimen Organizado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para los autores del libro “La Cuarta Transformación del Crimen Organizado”, Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, el narcotráfico ha obtenido mayor poder debido a su evolución, sexenio tras sexenio, y que solo se entiende a la par de los cambios de administración federales, –sin distinción de banderas políticas o mandatarios–, pues “el crimen organizado y el poder no son cosas diferentes, el poder es el crimen organizado”.

Los periodistas, acompañados de Jesús Lemus como moderador, presentaron el libro de Veriscopio Editorial en el marco de la 47º Feria Internacional del Palacio de Minería (Fil Minería) en el Auditorio Sotero Prieto, espacio que les quedó corto ante la gran afluencia de asistentes que acudieron al acto.

Lemus abrió la conversación al afirmar que “La Cuarta Transformación del Crimen Organizado” es la más actual radiografía del narcotráfico en relación con las estructuras de poder político:

“Aquí los autores no dejan ‘títere sin cabeza’, informan, explican y detallan lo que está pasando hoy, además, está escrito de una manera tan ligera que atrapa al lector y es imposible soltarlo”.

Mientras que Montenegro, autor también de “Narcojuniors" y "Los Chapitos”, relató que la idea del volumen fue plasmar la evolución del narcotráfico a la par del sistema político en México mediante cuatro etapas, partiendo de los 85 años del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiempo en donde el narco fungió como un ‘empleado’, hasta llegar a los sexenios del Partido Acción Nacional (PAN) donde alcanzó aires de socio, hasta la actualidad con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en donde los capos se han sostenido como ‘jefes’ de ahí el concepto de ‘narco-estado mexicano’.

Incluso relató que cada presidente mexicano ha tenido –por decirlo así–, un narco preferido, aseverando que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) los beneficiarios fueron los hermanos Amezcua (José de Jesús, Adán y Luis Ignacio); en el de Vicente Fox (2000-2006) el Cartel de Tijuana y Sinaloa; en el de Felipe Calderón (2006-2012) fue Arturo Beltrán Leyva y los inicios del Cartel Jalisco Nueva Generación; con Enrique Peña Nieto el ‘Chapo’ Guzmán; y en el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO, 2018-2024) el ‘Mayo’ Zambada.

Resultado de una investigación de poco más de un año de trabajo, a decir de Ravelo, no ha habido gobierno en México que no haya hecho un pacto con el crimen organizado, y que todos los implicados en este sector tienen sí o sí un nivel de protección:

“La ruptura del PRI en el gobierno en el 2000 fue un parteaguas en el crimen organizado, hasta que con AMLO se consolida como gobierno, y es importante de entender, al menos lo he entendido así: el crimen organizado y el poder no son cosas diferentes, el poder es el crimen organizado. El poder opera los grupos criminales y determina hasta donde permanecen vigentes, y cuando toca la hora de ser exterminados algo así como lo que pasó el domingo 22 en (Tapalpa) Jalisco, se pone un ‘hasta aquí’, pero el negocio continúa, el narcotráfico es la renta más importante.

“Previo a AMLO vivimos con mentiras y falsedades, y el sexenio de López Obrador no es la excepción, fue un gobierno construido de mentiras. Leí que en Israel se gobierna con ‘fake news’. AMLO habló del rescate de los espacios, de atacar las causas del crimen para no usar las violencias, de apoyo a los jóvenes para que no involucraran en el crimen organizado, se usó mucho dinero público, pero no hay resultados verificables de esto.

“Lo cierto es que el crimen organizado sigue reclutando jóvenes, comienzan como ‘halcones’, luego sicarios y así van escalando la pirámide laboral-criminal hasta ser ‘jefes de plaza’, y en un golpe de suerte los jefes de toda una organización”.

Durante la ronda de preguntas-respuestas, y un debate que surgió a raíz de un asistente entre el público, los periodistas aseveraron que hoy en día es difícil creer solo en ‘comunicados’ o ‘boletines’ de instancias, así sea la Fiscalía General de Justicia, o la Secretaría de Defensa Nacional sin pruebas de por medio; y que el resultado del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho” fue a partir de un trabajo en corto donde ni siquiera Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, estuvo al tanto “por temor” a que los planes de atrapar a “El Mencho” se vieran ensombrecidos.