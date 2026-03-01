“Scream 7” se estrena con una recaudación de taquilla de 64.1 mdd; establece récord de la franquicia. Foto: Paramount Pictures vía AP

NUEVA YORK (AP).- “Scream” sigue cosechando éxitos. Treinta años después del estreno en cines de la película original de terror, "Scream 7" debutó con una recaudación récord de la franquicia de 64.1 millones de dólares, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo. Este estreno, superior a lo esperado, es un triunfo para Paramount, que el viernes anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery.

En un 2026 hasta ahora lento en taquilla, “Scream 7” logró el mejor debut del año, desplazando fácilmente al campeón del fin de semana pasado, la película animada “GOAT” producida por Stephen Curry, de Sony Pictures.

“Scream 7”, cuya producción costó 45 millones de dólares, recibió un impulso con el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott. El actor no participó en “Scream VI” de 2023, pero regresó para la séptima película debido a un pago estimado de 7 millones de dólares. Los miembros del elenco original Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard también coprotagonizan la película.

“Scream VI” había establecido un nuevo récord (sin considerar la inflación) para la franquicia con un estreno de 44,4 millones de dólares. Esta película fue protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega, junto con otros actores habituales de la serie. Pero en 2023, la productora de la película, Spyglass Media Group, excluyó a Barrera de la séptima película tras hacer comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamás que algunos consideraron antisemitas. Ortega posteriormente abandonó la película.

Kevin Williamson, quien escribió la película original de 1996 y muchos de los capítulos posteriores, asumió la dirección, adaptando la película en torno a Campbell y compañía. En la película, Sidney y su hija de 17 años son atormentadas por Ghostface en la comunidad suburbana de Pine Grove.

Las críticas fueron malas (34% positivas en Rotten Tomatoes) y las puntuaciones de la audiencia (un “B-” en CinemaScore) tampoco fueron muy buenas.

Pero el excelente rendimiento de "Scream 7" le dio a Paramount más motivos para celebrar en un fin de semana potencialmente histórico para el estudio. El viernes, su empresa matriz, Paramount Skydance, anunció su intención de fusionarse con Warner Bros. Discovery después de que Netflix abandonara las negociaciones. El acuerdo, que crea un coloso de Hollywood y transforma el panorama mediático, espera la aprobación regulatoria.

“Scream 7” se benefició significativamente de las pantallas IMAX y de las pantallas de formato premium, algo que ninguna película anterior de “Scream” había logrado en su estreno. La película recaudó 33,1 millones de dólares en el extranjero.

Tras alcanzar el primer puesto en su segundo fin de semana, "GOAT" descendió al segundo puesto con 12 millones de dólares en su tercer fin de semana. Hasta el momento, ha acumulado 74 millones de dólares a nivel nacional. "Cumbres Borrascosas", la adaptación de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell, cayó al tercer puesto con 7 millones de dólares en su tercer fin de semana. Su recaudación en tres semanas asciende a 72,3 millones de dólares.

El único estreno que logró un gran éxito en cines fue la película de concierto "Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined". Distribuida por Trafalgar Releasing, se estrenó con 3.7 millones de dólares en 836 salas. Otra película de concierto también sigue teniendo un buen desempeño: "EPiC: Elvis Presley in Concert". La película "Elvis" de Baz Luhrmann sumó mil 615 salas tras un excelente debut la semana pasada. El estreno de Neon recaudó 3.5 millones de dólares, elevando su recaudación bruta en dos semanas a 7.8 millones de dólares.