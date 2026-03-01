Shakira rompe récord de asistencia en el Zócalo (Fotogalería)

La presentación se prolongó por más de dos horas. Foto: Montserrat López

La cantante corta un maniquí en su espectáculo. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Shakira rompió récord de asistencia en el Zócalo capitalino al congregar a más de 400 mil personas la noche del 1 de marzo, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, que reportó saldo blanco al término del evento .

Este 1 de marzo, desde las 18:00 horas, la plancha de la Plaza de la Constitución se encontraba llena para recibir el espectáculo de la cantante colombiana.

Conforme avanzó la tarde, comenzaron a ocuparse también las calles aledañas como Madero, 16 de Septiembre, 5 de Mayo y 20 de Noviembre.

Fotos: Montserrat López

En puntos más alejados, como el cruce de Bucareli y avenida Juárez, se congregaron más asistentes frente a pantallas colocadas por el Gobierno capitalino para evitar la saturación del primer cuadro.

El escenario fue montado frente a la Catedral Metropolitana y la bandera monumental permaneció izada durante todo el concierto.

Hubo personas que acamparon más de 24 horas para asegurar un lugar cercano al templete; los fans portaban playeras de la cantante, carteles con mensajes de cariño hacia ella y hasta pelucas para imitar su cabello.

Entre la multitud destacaban asistentes con vestuarios inspirados en distintas etapas de la cantante, incluidos atuendos similares a los del video de la canción “Las de la Intuición”, así como pareos y prendas asociadas a su estética escénica.

En distintos puntos de la plancha y calles aledañas se improvisaron pasos de belly dance.

El concierto fue organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, a través de la marca Corona, y producido por OCESA.

De acuerdo con el boletín oficial, la presentación se prolongó por más de dos horas y fue transmitida únicamente por la cuenta oficial de YouTube de la cantante debido a restricciones por derechos de autor.

“Un sueño”

Poco después de iniciar el espectáculo, Shakira dijo: “Esto es un sueño. Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano. Como siempre, venciendo todos los obstáculos conmigo”.

Durante el concierto interpretó canciones como “Antología”, “Día de Enero”, “Ciega, Sordomuda”, “Ojos Así” y “Hips Don’t Lie”, temas que forman parte del repertorio con el que creció una generación en la capital mexicana y que fueron coreados de principio a fin por miles de asistentes; en distintos momentos, la potencia del público hizo que la voz amplificada de la cantante quedara cubierta por el coro colectivo.

Hacia el cierre hubo fuegos artificiales que iluminaron el primer cuadro de la ciudad.

En un boletín, el Gobierno capitalino reiteró que el evento concluyó con saldo blanco y confirmó la cifra de más de 400 mil asistentes.

Además, señaló que el concierto generó una derrama económica estimada en 403 millones 614 mil pesos, con base en datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).