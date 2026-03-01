Trino imagina a México campeón: humor y sátira rumbo al Mundial 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- México será el Campeón del Mundo en el Mundial de Futbol 2026... al menos en la portada del libro El Tercer Mundial de Trino el monero se atrevió a darle el gusto a los aficionados dibujando a un paisano levantando el máximo trofeo, aunque en la realidad vaticina que el equipo no pasará de la segunda ronda.

José Trinidad Camacho Trino (Jalisco, 1961) lanzó El Tercer Mundial de Trino con la editorial Aguilar, parte de una trilogía pambolera (la primera fue El Mundial de Trino, 2018, y luego El Mundial de Trino. Edición Qatar, 2022) que viene por su pasión por el futbol, pero también sobre lo que sucede de manera externa a este deporte tocando elementos como el Var (sistema de asistencia para el árbitro), la tecnología, la prensa, los aficionados, los narradores, los “penales mal cobrados” y otros más de corte político-humorístico, como la situación de un Mundial de Futbol en donde una de las naciones anfitrionas (EU) tiene una fuerte política antimigratoria.

El volumen de 130 páginas, más de 200 tiras cómicas y un formato de bolsillo se hojea entre la comedia y la irreverencia. Se lee sobre en la contraportada:

Trino. Pasión futbolera. Foto: Miguel Dimayuga.

“Entre jugadas magistrales y otras absurdas, gritos desde las tribunas y charlas de sobremesa, Trino dibuja con su ingenio ese mundo del futbol que no verás en la transmisión oficial.

“Prepárate para sus trazos que convierten cada disparo en un golazo de humor y, de paso, disfruta con asombro los grandes momentos que este Mundial nos regalará”.

Tras la presentación oficial de El Tercer Mundial de Trino en diciembre pasado, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, y próximas presentaciones en el año como en la convención La Mole (13, 14, 15 de marzo) y las ferias del Libro de Mérida y Monterrey, Trino relató a Proceso:

“Tenía muchas ganas de hacer una continuación sobre el Mundial porque iba a ser en México, bueno, en parte, porque ya sabemos que está dividido entre Estados Unidos-México y Canadá, tres países que se me hacen una locura y con ello exponernos como mexicanos en todas las situaciones extracancha.

“Vamos a vivir un Mundial en donde creo que va a haber más turismo europeo aquí que en los otros dos países, porque los europeos no quieren a los gringos ni el inglés. Vamos a vivir el Mundial como ‘la primavera del amor’. Ahorita vivimos una inseguridad tremenda, pero durante mes y medio Omar García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) se va a encargar de que no haya secuestros ni nada, una vigilancia tremenda por todo lo que se juega a nivel internacional”.

Y añadió sobre la ciudad de Chapala, en Jalisco, donde vive:

“Durante el Mundial seguro va a haber una carretera bien bonita ahí, y vamos a tener un país limpio, seguro, dizque idílico, y por cómo somos los mexicano quizá no vamos a comprar el boleto que te cuesta 80 mil pesos, pero te vas a comprar la tele más nueva donde le vas a poder oler el sobaco a Cristiano Ronaldo”.

El monero que asistió siendo un niño de nueve años al partido de Brasil-Inglaterra del Mundial México 1970, ahora aspira asistir al partido España-Uruguay (26 de junio) en su natal Jalisco, y aunque la entrevista se hizo previo al abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera en Tapalpan, dijo:

“Éste es un mundial sui generis. Me hubiera gustado que se dividiera más bien entre dos países o un México-Guatemala-El Salvador ese sí hubiera sido un Mundial más cercano, porque ¿ir hasta Canadá? Tengo un chiste en El Tercer Mundial de Trino donde digo que los que vayan a los partidos en Estados Unidos se pueden comprar un boleto sólo de ida, y ya los del ICE como te van a estar esperando afuera del estadio al verte la playera, el sombrero y la maraca te identifican y te traen de regreso”.

“El Mundial no me lo voy a perder, me gustaría ir a los partidos en Jalisco, pero si el boleto va a salir en 80 mil pesos no voy, ¡mejor desde la casa!”.

–¿Qué piensas de él?

–Estamos en un momento histórico terrible, tengo la teoría que los gringos, y esto que está haciendo Trump es desnudar lo que siempre han pensado, siempre han sido racistas, culeros y ojetes. El tema es que el tipo lo hace de una manera patanezca. En los hechos Obama deportó más gente, pero este tipo lo hace de manera soberbia. Lo que puso de Obama como simio rebasó todo límite, eso sólo debería ser motivo de renuncia, estar en los archivos Epstein, el trato a los medios de comunicación, a las reporteras.

“Vivo en Chapala donde está la comunidad más grande de gringos, y muchos son hippies, y sabes que llegó un trampista cuando levanta una barda enorme. Me gustó Bad Bunny en el Super Bowl y eso de ‘el amor es lo más poderoso’ que saliera el taquero, el de las nieves y la fiesta, entonces vamos a tomar lo mejor por ahí”.

Portada del libro. Foto: Cortesía Trino.

–¿Para quien es El Tercer Mundial de Trino?

–Para la gente que le gusta el futbol, para los que no les gusta el futbol, para los chicos, los grandes. Me han dicho que trae malas palabras, pero lo que no dicen es que ven La Cotorriza (programa de Youtube con Slobotzky y Ricardo Pérez) y ahí no critican si hay malas palabras.

“Lo curioso es que aunque pase el Mundial creo que el libro va a seguir vigente, porque lo que viene ahí va a seguir en México, va a seguir habiendo corrupción, vamos a seguirle mentando la madre a los árbitros, va a seguir el Var –que creo le quitó mucha espontaneidad al árbitro para marcar errores–, y a nivel emocional y psicológico vamos a vivir una cruda realidad porque vamos a estar gastados de dinero, México no va a pasar de la segunda ronda, los parientes que se fueron a Estados Unidos no van a regresar porque los agarró el ICE, mucha tristeza. Pero siempre está la Champions para los que nos gusta el futbol”.

–¿Vas a hacer algo para el próximo Mundial? Ya ves que está la candidatura de España-Portugal-Marruecos para 2030.

–Sí, para el Mundial de España-Marruecos-Portugal por supuesto, es más, yo creo que puedo dar batalla por otros tres mundiales más, entonces seguro va a haber Cuarto Mundial de Trino.

En relación al sector cultural relató cómo ve la situación en cultura, sector que cuenta con menor presupuesto esto año a la par de enfrentar un Mundial de Futbol con el proyecto federal Mundial Social México 2026:

“Difícil, porque estamos una época en donde los apoyos para la cultura son nulos, difícil porque se nos acaban los espacios a moneros neutrales que hacemos humor, porque ahora tienes que ser ‘blanco' o ‘negro’, ‘fifí’ o ‘chairo’, haciendo cosas que como moneros no deberíamos estar haciendo, pódcast, programas de tele, diversificarnos y a la cultura le ha ido mal, todos los apoyos han sido menores, es una tristeza porque yo no voté por eso.

“A mí me prometieron cosas culturales superchidas. Recuerdo haber ido a una junta donde había expectativas muy altas, y todos acabamos decepcionados porque yo voté por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acabé decepcionado de los pocos espacios culturales, el poco apoyo económico; se vino abajo toda la cultura. Estoy desencantado, más que triste”.

–Finalmente, además de las presentaciones por El Tercer Mundial de Trino ¿en qué otros proyectos estas?

Autorretrato. Foto: Cortesía Trino.

–Tengo otros dos proyectos terminados y casi siempre me voy a los extremos. Primero fue Crónicas de un Dandy, luego Crónicas Marcianas, ahora el Mundial de Futbol, entonces el que sigue es El libro del taquero, así que me voy a ir por lo culinario.

–Y pensando en tus 50 años como monero ¿tienes algo en mente?

–Voy a cumplir el medio siglo en caricaturas en 2032, y me encantaría hacer una antología, a ver si se puede, porque hay muchos libros que ya no hay en circulación y a veces los circulan como nuevos algunos editores tranza que siguen reeditando y no me avisan, entonces espero hacer algo chido. Vamos a ver si hay interesados en seguirme el juego.