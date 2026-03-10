Celebrarán 90 años de Abigael Bohórquez con foro "Digo lo que amo” en Caborca

Presentación de la segunda edición del evento “Digo lo que amo”, en honor al poeta caborquense, Abigael Bohórquez. Foto: Especial

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Abigael Bohórquez, el gran poeta y dramaturgo caborquense y homosexual, cuya obra y vida permanecieron marginadas durante gran parte de su existencia, que terminó el 28 de noviembre de 1995 a sus 59 años, será homenajeado en su tierra natal durante los 90 años de su natalicio.

El evento “Digo lo que amo” se encuentra en su segunda edición, y reunirá por tres días a poetas, gestores y hasta economistas en un foro independiente planteado para “la creación”.

“Será en Caborca porque ahí nació Abigael y también bajo la hipótesis de que el desierto da condiciones para la creatividad. La soledad y el inmenso vacío del desierto, supongo yo, propicia cierto tipo de concentración que no es necesariamente la racionalidad”, expuso Francisco Alonso Rascón, dueño de la librería independiente Hypatia, una de las organizaciones que convocan.

En lo formal, la reunión se plantea como un “evento lúdico y formativo cuyo propósito es “elevar la capacidad creadora de las personas que trabajan la cultura” con el horizonte de convertir a Caborca como un nuevo “polo de desarrollo cultura”, según se expuso durante la rueda de prensa del anuncio.

Michel Axel Amézquita, otra de las organizadoras, puntualizó que se trata también de un esfuerzo para “descentralizar” la cultura en el estado de Sonora, pues convocatorias como la presentada se concentran, por lo general, en Hermosillo.

Iván Ballesteros Rojo, escritor y director del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, quien forma parte de la cartelera del foro, estuvo presente durante el anuncio y comentó que “el regreso de Abigael a sus 90 años a la tierra que lo vio nacer encierra un potente simbolismo”, pues además de la celebración como tal, se presentará en el evento una edición de Navegación en Yoremito, un poemario que caracteriza el atrevimiento artístico del poeta de Caborca, y el cual le valió uno de sus múltiples laureles.

Entre los invitados nacionales se encuentran Gerardo Bustamante, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y editor post mortem de Abigael Bohórquez, y Alicia Hopkins Moreno, doctora en Estudios Latinoamericanos, integrante de la Asociación de Filosofía y Liberación y de Biznaga Editoras.

Desde el estado de Sonora se presentarán artistas escénicos como Daniel Borbón, con su monólogo Memorias de Asteroides y Sirenas, y poetas como el caborquense Aziz Córdova en un programa que concentra decenas de obras merecedoras de reconocimientos en certámenes locales, nacionales e internacionales.

La celebración se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de este año en tres ubicaciones: el Centro de Convenciones de la Universidad de Sonora, campus Caborca y los espacios culturales Casa Rocker, Paralelo 30/45° y El Tejado.