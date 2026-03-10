En su 35 aniversario, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey llega a seis millones de visitas presenciales. Foto: Facebook: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una estudiante del municipio de Juárez, Nuevo León, fue la visita número seis millones del Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Monterrey, recinto que este año cumple su 35 aniversario.

La joven fue Maricela Hernández, de 25 años, recién egresada de la carrera de ingeniería química de la Universidad Tecnológica de Cadereyta, quien asistió en su primera visita al museo acompañada de una amiga luego de pasear por el ‘Barrio Antiguo’ de Monterrey.

“Fue sorprendente. Casi no me tocan este tipo de situaciones, nunca tengo suerte, pero me llegó el día”, dijo Hernández, quien además de un kit de regalo y un catálogo, recibió como cortesía una visita guiada por la exposición “Teresa Margolles ¿Cómo salimos?”, primera revisión de carrera en el continente americano de la reconocida artista sinaloense, cuyo trabajo explora la violencia y la impunidad en México y América Latina. Dicha muestra obtuvo una recientemente una extension de su exhibición hasta el próximo 3 de mayo.

Esa exhibición de Margolles fue inaugurada en noviembre pasado, y en un recorrido realizado por Proceso se atestiguó la revisión del trabajo ‘margollesiano' que refleja la violencia en el país en el primer cuarto del siglo XXI mediante elementos como el cemento, barro, agua, tela, yeso, audiovisual, fotografía y vidrio (éste, como un elemento central).

En información actualizada del recinto, el Marco ha recibido en lo que va del primer trimestre a 26 mil 892 personas, llegando a seis millones de visitantes a lo largo de su historia este 3 de marzo.

Consolidado como uno de los centros culturales más importantes de Latinoamérica en los últimos años, y con reconocidas críticas por parte de especialistas, de la mano de su actual directora, Taiyana Pimentel, ha difundido el arte contemporáneo con énfasis en las artes visuales latinoamericanas.

A lo largo de sus 35 años (fue fundado en junio de 1991) ha albergado 284 exposiciones individuales y temáticas, y el trabajo de más de mil artistas nacionales e internacionales.

Además, en sintonía con el anuncio de su programa expositivo 2026, el museo abrirá este 20 de marzo una de sus apuestas del año: la muestra “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la Colección FEMSA”, que incluirá 170 obras de más de 115 artistas latinoamericanos de los siglos XX y XXI, para conmemorar el medio siglo de la Colección FEMSA.

Esa muestra tomará toda la planta baja del Marco, de la Sala 1 a la 5, con piezas de artistas clave en la historia del arte latinoamericano de Remedios Varo, Leonora Carrington, Lygia Clark, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, a la par de artistas contemporáneos como Francis Alÿs, Vivian Suter, Damián Ortega, Julio Galán, y de adquisición de los últimos cinco años, incluido el trabajo del colectivo Torolac y sus piezas en relación a la migración.