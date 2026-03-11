Juanes y Vivir Quintana: la conexión humana a través del arte

Encuentro. Conversatorio con el cantante, compositor y productor colombiano, Juanes junto a Vivir Quintana, como parte de la presentación de su nuevo álbum de estudio titilado "JuanesTeban", en el Museo Soumaya. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “La música, el arte, tiene un poder increíble para cambiar los corazones y, por un momento, sensibilizarte, conectarte; es una fuerza muy grande”, dijo el cantante colombiano Juanes durante un conversatorio sobre su nuevo material discográfico, que promete ser uno de los más íntimos y sinceros en su trayectoria.

El auditorio del Museo Soumaya fue el escenario donde, este 10 de marzo, el artista se presentó ante un limitado público de fanáticos. La charla, bajo la conducción de Javier Paniagua, comenzó en torno a la historia de “JuanesTeban”, el álbum más reciente del colombiano, cuya realización tardó alrededor de tres años.

Entre las 16 canciones del disco, destaca “Humano”, una pieza en la que colaboró la cantautora mexicana Vivir Quintana, quien también participó en el conversatorio. La reunión ocurrió apenas dos días después de las marchas del 8 de marzo, contexto que fue mencionado durante el diálogo para ejemplificar la música como un acto sociopolítico y una herramienta de cambio.

De vuelta a las raíces

El cantante Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nacido en 1972, describió su nuevo álbum como un proyecto que lo define como persona y artista. Tras décadas de una carrera que suma más de 27 premios Grammy y Latin Grammy, el colombiano regresó a la esencia sonora de América Latina, aunque con una fuerte influencia de la cumbia popular en su natal Medellín.

“JuanEsteban”, además, es un desafío ante la era de la inmediatez y el hiperconsumo digital, aunque el cantate expresó su optismismo pese a los retos que atraviesa la música. Asimismo, compartió que, como parte del proceso creativo, no solo compuso las letras, sino que asumió el rol de pintor y diseñador de la portada del disco.

Entre las piezas más íntimas destaca “Madre”, dedicada a su progenitora, Alicia, quien falleció en septiembre de 2025, lo que enmarcó parte del álbum en un tono de pérdida y espiritualidad.

Vivir Quintana: el canto como decisión política

A su lado, Vivir Quintana, un referente del feminismo tras el impacto de “Canción sin miedo”, recordó que su música es una decisión política encaminada a la erradicación de la violencia de género. Juanes, quien la describió como una “leyenda”, reconoció que aprender de ella ha sido un proceso de profunda sensibilización.

"Utilizo mi talento para el servicio de una causa que es la erradicación de la violencia de género. Y lo hago con todo el amor, con todo el respeto, con mucha rabia y con mucha dignidad. (...) Me posiciono como una decisión política que yo respaldo con mi música. (...) Quiero cantar, no como un hecho de protagonismo, sino de enojo, porque todavía pasan estas cosas”, sentenció la coahuilense.

Para Quintana, el arte, más allá de una estética, es una herramienta para la conexión humana y el cambio social, que busca la equidad y genera empatía.

“La música teje conexiones extremadamente fuertes, y cuando los mensajes son reales, son honestos y buscan empatía, llegan”, sostuvo. Por su parte, Juanes indicó que el arte sensibiliza sobre diversas causas y es capaz de generar una comunidad y un movimiento a partir del cambio individual.

“Humano”: un respiro ante la desconexión digital

“Humano” es un pilar del nuevo disco que aborda el poder restaurador del amor en tiempos de polarización global. Grabada en Costa Rica, la pieza nació de un proceso colaborativo donde Juanes realizó la estructura inicial y Quintana la modificó a modo de respuesta, creando un diálogo de sanación mutua.

Ambos artistas coincidieron en una crítica a la tecnología y la inmediatez que, según Juanes, han fragmentado la realidad y nos han alejado. “Esa parte humana tan especial se ha perdido”, lamentó el colombiano, destacando cómo el algoritmo y las barreras tecnológicas separan a sociedades que tienen más en común de lo que creen.

Frente a lo efímero, “Humano” se presentó como un acto de resistencia artística por la cercanía y la unión.

Latinoamérica: identidad y orgullo

Durante la charla, ambos artistas subrayaron la importancia de cantar en español en escenarios internacionales, viendo en el idioma una forma de "reafirmar de dónde vienes".

Juanes, profundamente agradecido con el público mexicano, subrayó que México le ha ofrecido mucho y que su conexión con la música de este país es una raíz que sigue nutriendo sus obras.

Además de la colaboración con Quintana, JuanesTeban cuenta con otras alianzas que refuerzan el espíritu latino, incluyendo a Bomba Estéreo en “Muérdeme”, Mon Laferte en “Vuelve” y Rawayana en “Timelapse de Sol”.

Los futuros escenarios

Con grandes expectativas para el Juanes World Tour 2026 -que incluirá más de 50 fechas en Estados Unidos, Europa y México- y su próxima presentación en el Vive Latino, el colombiano reafirma su vigencia como uno de los mayores referentes del rock-pop latino del siglo XXI.

Para Juanes, el arte ha salvado su vida y, aunque reconoce que la música no cambia por sí sola las leyes ni estructuras del poder, insistió en que tiene la capacidad de modificar algo más íntimo: el corazón de quienes la escuchan. Y es desde ahí, desde esa transformación personal y colectiva, donde aún puede imaginarse un mundo más justo, más sensible y, sobre todo, más humano.