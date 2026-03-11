"Llamarse Olimpia", ganadora del Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Málaga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El largometraje documental mexicano “Llamarse Olimpia”, dirigido por Indira Cato y producido por Hugo Chávez, obtuvo el primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 en la 29 edición del Festival de Málaga, España.

En la ceremonia, la realizadora Cato expresó que “es un honor poder representar a México en un espacio tan importante”. Siguió:

“Nuestro país está viviendo muchas desgracias, y a veces parece que no hay salida. Es importante recordarnos que hay mucha gente haciendo cosas para cambiar la realidad, y que podemos ser también un referente de lucha y esperanza para otros países. ¡Las mujeres mexicanas existimos y resistimos!”.

En el filme, la activista Olimpia Coral Melo nunca buscó convertirse en ícono feminista. La humillación al ver su video íntimo viralizado la llevó a querer abandonar su propio nombre. Durante 13 años luchó por impulsar una ley contra la violencia sexual digital en México. Ahora, mientras la Ley Olimpia se expande con fuerza por toda Latinoamérica, ella debe reconciliarse con sus heridas y reapropiarse del nombre que la vergüenza le quiso arrebatar.

Hubo otros premios en Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026. El del Público fue para?“Un hombre libre”, de Laura Hojman, y el Especial se lo llevó ‘Recuerdo tu nombre’ de Silvia Venegas.