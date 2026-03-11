Oscars 2026: las películas que dirigió antes de “Sinners”, con 16 nominaciones

El director Ryan Coogler (der.) llega a los Oscar 2026 con “Sinners”, producción que suma 16 nominaciones. Este recuento presenta 13 datos sobre su historia profesional.. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La temporada de premios de la Academia 2026 coloca al director estadounidense Ryan Coogler en el centro de la conversación cinematográfica. Su película “Sinners” llega a la ceremonia de los premios Oscar con 16 nominaciones, la cifra más alta entre las producciones de esta edición.

El filme compite en categorías como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. La historia se desarrolla en el sur de Estados Unidos durante la era de las leyes Jim Crow y sigue a dos hermanos que abren un club musical que enfrenta una amenaza sobrenatural.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El proyecto amplía la trayectoria de Coogler dentro de la industria del cine durante la última década. A continuación, 13 datos clave sobre el director que encabeza la lista de nominaciones en la ceremonia de los premios Oscar 2026.

1. Nació en Oakland, California

Ryan Kyle Coogler nació en Oakland, California, el 23 de mayo de 1986. Durante su juventud desarrolló interés por contar historias, actividad que posteriormente lo llevó a trabajar en proyectos cinematográficos.

2. Antes del cine jugó futbol americano

Durante su etapa universitaria recibió una beca deportiva para jugar futbol americano en Saint Mary’s College. Posteriormente continuó sus estudios en la Universidad Estatal de California en Sacramento, donde obtuvo un título en Finanzas.

3. Descubrió su vocación por el cine en la universidad

Coogler comenzó a interesarse por el cine mientras cursaba la universidad. Profesores identificaron su interés por la escritura y lo impulsaron a desarrollar guiones y cortometrajes.

4. Debutó con “Fruitvale Station” en 2013

Su primer largometraje fue “Fruitvale Station”, estrenado en 2013. La película relata un caso ocurrido en Oakland y obtuvo premios en festivales de cine internacionales.

5. Mantiene colaboración frecuente con Michael B. Jordan

El actor Michael B. Jordan participa en todas las películas dirigidas por Coogler hasta ahora, entre ellas “Fruitvale Station”, “Creed”, “Black Panther” y “Sinners”.

6. Dirigió “Creed”, historia ligada a la saga “Rocky”

En 2015 dirigió “Creed”, película centrada en el personaje Adonis Creed, hijo de Apollo Creed. El proyecto amplió el universo cinematográfico de la saga “Rocky”.

7. Dirigió “Black Panther” para Marvel Studios

En 2018 dirigió “Black Panther”, producción del universo cinematográfico de Marvel. La película forma parte de la franquicia de superhéroes desarrollada por Marvel Studios.

8. “Black Panther” superó los mil millones de dólares en taquilla

La película recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial y obtuvo siete nominaciones al premio Oscar, de las cuales ganó tres.

9. Continuó la historia con “Black Panther: Wakanda Forever”

Coogler también dirigió y escribió “Black Panther: Wakanda Forever”, estrenada en 2022. La producción continúa la historia del reino ficticio de Wakanda dentro del universo cinematográfico de Marvel.

10. Ha acumulado decenas de premios y nominaciones

A lo largo de su carrera ha recibido decenas de nominaciones en premios de la industria cinematográfica por su trabajo como director y guionista.

11. “Sinners” combina contexto histórico y elementos sobrenaturales

La película nominada al Oscar se sitúa en 1932 y sigue a dos hermanos que regresan a su ciudad natal para abrir un club musical mientras enfrentan una amenaza relacionada con vampiros.

12. El guion de “Sinners” obtuvo premios durante la temporada

Durante la temporada de premios previa a los Oscar, el guion de la película recibió reconocimientos en ceremonias de la industria cinematográfica.

13. Podría obtener su primer Oscar como director

Si gana en la categoría de Mejor Director en la ceremonia del 15 de marzo de 2026, Coogler obtendría su primer premio de la Academia en esa categoría.

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo y reunirá a las producciones con mayor presencia durante la temporada de premios, con “Sinners” encabezando la lista de nominaciones.