Principales instituciones culturales lamentan el deceso del historiador Ricardo Pérez Montfort

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El académico, investigador e historiador Ricardo Pérez Montfort falleció a los 72 años, e instituciones culturales del país lamentaron su partida.?

Su fallecimiento lo dio a conocer el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), en donde era investigador titular; el Colegio de México, y posteriormente la Revista de la Universidad, y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

También la Filmoteca de la UNAM, la Fonoteca Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Veracruzana y su editorial Penguin Random House lamentaron el deceso.

Miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, fue un destacado historiador e investigador titular del Ciesas y miembro externo de la Comisión Dictaminadora del Colegio de México entre 2018 y 2022.

Fue autor de libros como "Lázaro Cárdenas. Un mexicano del siglo XX", "Tolerancia y prohibición: aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940", y el poemario "Trova de agua".

Apenas el año pasado el reconocido historiador Carlos Martínez Assad coordinó el libro- homenaje "La incansable tarea de mirar lejos: homenaje a Ricardo Pérez Montfort", en donde se destaca?la investigación y aporte de Pérez Montfort en procesos culturales en México y América Latina durante los siglos XIX y XX,?editado por Bonilla Artiga Editores, se lee en la presentación:

"El nombre de Ricardo Pérez Montfort está asociado con lo mejor de la producción en ciencias sociales y humanidades, pues a lo largo de los años ha publicado libros y artículos sobre una diversidad de temas que enriquecen el conocimiento de la historia, la sociedad y sus productos culturales. Sus textos se han convertido no solo en obras de consulta obligada para académicos, sino también en lecturas atractivas para públicos diversos, gracias a su amena y hábil capacidad narrativa.

"De su labor han surgido estudios sobre la Revolución mexicana, el nacionalismo, el racismo, los inmigrantes, el cine y la música, siendo esta última una de sus pasiones declaradas...".

Entre sus últimas apariciones públicas se le recuerda en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM con motivo del homenaje al difusor cultural Gerardo Estrada, el mes pasado.