¿Sin hacer nada? Cristian Castro prende a miles de fans con “Solo Éxitos Tour 2026” (Video)

Cristian Castro en el Auditorio Nacional con su gira "Nada... Solo Éxitos Tour 2026” . Foto: Norma Carrasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Cristian Castro prendió a casi 10 mil fans con su primer concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira "Nada... Solo Éxitos Tour 2026” que marca el regreso del “Gallito feliz” a los escenarios mexicanos.

El hijo de la actriz y conductora Verónica Castro impregnó el auditorio de romanticismo y nostalgia con éxitos como “Azul”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “No podrás” entre otras de las canciones que lo catapultaron como uno de los cantantes más populares en Latinoamérica.

La velada tuvo algunas sorpresas como el momento en que el que Cristian saludó con un beso en la mano al boxeador Julio César Chávez, a quien le dedicó algunas emotivas palabras en señal de reconocimiento y respeto.

Saluda a Chávez

También invitó a Matisse al escenario y cantaron “Conmigo sin ti”.

Con el humor que caracteriza al cantante, una banana autografiada fue regalada a Heidi quien se encotraba entre el público, pausa que Castro aprovechó para saludar a los vecinos de la Del Valle, del CUM , San Bernabé y con especial cariño a los de Sátelite.

Dedicada a su abuela, Cristian cantó “Lloran las rosas” y destacó que las niñas son lo más bonito; el regalo de un pequeño provocó la sonrisa de los espectadores.

El hijo de Manuel “El Loco” Valdés agradeció a sus músicos, “son las personas más queridas para mí”, reconoció, pero sobre a todo dio las gracias a sus seguidores a quienes preguntó ¿quién vino a llorar? ¿quién vino a pasarla bien? Y los deleitó con sus ya famosas interpretaciones de José José como la de “Quiero perderme contigo”.

Y no podía faltar la petición de “otra, otra” luego de que Cristian se despidiera de un Auditorio Nacional lleno a su máxima capacidad, que es de 9 mil 564 butacas y previo al segundo concierto que dará esta noche 11 de marzo.

Reconocido por Juan Gabriel

Cristian Castro nació en 1974 e inició su carrera artística desde que era un niño en televisión y teatro, además del disco “Kristian y sus pollitas” en 1982.

También actuó en la telenovela “El derecho de nacer” y estuvo nominado al Grammy y múltiples premios Billboard.

Pero destaca el reconocimiento que el famoso Juan Gabriel le hizo, quien lo consideraba como el cantante con más facultades en México; ambos tuvieron compartieron su admiración y amistad. En el 2002, Castro presentó su álbum “Mi tributo a Juan Gabriel”.