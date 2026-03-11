Vive Latino 2026: además de The Mars Volta, estos son los artistas que han cancelado y por qué

A pocos días del Vive Latino 2026, el festival ya registra tres cancelaciones confirmadas en su cartel. Aquí te contamos cuáles son y qué se ha informado sobre cada caso.. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A pocos días del arranque del Vive Latino 2026, el cartel del festival registró cambios tras la salida de varios artistas. La cancelación más reciente fue la de The Mars Volta, anunciada el 9 de marzo, lo que se sumó a otras bajas confirmadas previamente dentro de la programación del evento.

Hasta el 10 de marzo de 2026, el festival acumula tres cancelaciones confirmadas entre los proyectos que aparecían en el cartel original: The Mars Volta, Moby y NAFTA.

El Vive Latino 2026 está programado para realizarse los 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con un cartel que incluye artistas internacionales y latinoamericanos de distintos géneros.

Qué artistas cancelaron el Vive Latino 2026

The Mars Volta canceló por “circunstancias imprevistas fuera de su control”.

Moby también canceló su participación por “circunstancias imprevistas fuera de su control”.

NAFTA informó que atraviesa un periodo creativo que requiere pausa, tiempo y enfoque.

Steve Aoki fue anunciado como reemplazo de Moby en el cartel.

Hasta ahora no se ha informado públicamente de un reemplazo específico para The Mars Volta o NAFTA.

The Mars Volta fue la cancelación más reciente

La salida más reciente fue la de The Mars Volta, banda estadounidense que formaba parte del cartel internacional del festival. La organización del Vive Latino informó el 9 de marzo que el grupo no podría presentarse debido a “circunstancias imprevistas fuera de su control”.

El anuncio se dio a conocer a pocos días del festival, lo que generó comentarios entre seguidores que esperaban el regreso de la agrupación a los escenarios mexicanos dentro del evento.

Hasta la redacción de esta noticia, la organización del festival no ha informado detalles adicionales sobre el motivo específico de la cancelación ni sobre un posible reemplazo para ese espacio dentro del programa.

Moby canceló antes del festival

La primera baja relevante del cartel fue la de Moby, quien estaba programado para presentarse el domingo 15 de marzo.

Al igual que en el caso de The Mars Volta, la organización del festival explicó que la cancelación se debía a circunstancias imprevistas fuera de su control.

Después del anuncio, el Vive Latino confirmó que el DJ y productor Steve Aoki se integraría al cartel del festival, ocupando el espacio que originalmente estaba destinado a Moby.

NAFTA explicó que decidió hacer una pausa

La otra cancelación confirmada corresponde al proyecto NAFTA, agrupación que también figuraba en el cartel de la edición 2026.

De acuerdo con el mensaje difundido por la banda, el grupo atraviesa una etapa creativa que requiere pausa, tiempo y enfoque, por lo que decidió cancelar algunas presentaciones programadas, incluida su participación en el Vive Latino.

Tres cancelaciones antes del inicio del festival

Con la información disponible hasta el 10 de marzo de 2026, el Vive Latino registra tres bajas confirmadas dentro del cartel originalmente anunciado.

De esos casos, solo la cancelación de Moby tuvo un reemplazo confirmado públicamente, con la incorporación de Steve Aoki al festival.

A pesar de estos cambios, el Vive Latino 2026 mantiene una programación con decenas de artistas nacionales e internacionales y se prepara para realizar una nueva edición del festival en la Ciudad de México.