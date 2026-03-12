"Acuarela… pinceladas sonoras", un concierto que evocará a compositores invisibilizados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Una paleta de sonidos inéditos y colores pictóricos está por llegar al Centro Nacional de las Artes. El proyecto “Acuarela… pinceladas sonoras para Violín y Piano” se presentará el 11 de abril y busca ser un puente sonoro entre el siglo XX y el XXI, un acto de memoria y renovación de la identidad musical mexicana.

El concierto rescata obras de compositores mexicanos que permanecían en el olvido o con escasa difusión. Y de acuerdo con los múiscos funciona como bisagra temporal al reunir piezas inéditas o poco conocidas que dialogan con las tradiciones populares y el lenguaje de concierto contemporáneo.

La pieza titular, Acuarela de Gerardo Meza Sánchez, da nombre al proyecto y se divide en tres movimientos (Moderato, Lento y Vivo), evocando directamente el movimiento pictórico mexicano de la acuarela y estará a cargo de los músicos oaxaqueños Omar Guevara Sánchez (violín) y Héctor Cruz Espinosa (piano).

El recital estará conformado por: “Acuarela” (para violín y piano), de Gerardo Meza Sánchez; Sonatina Op. 52 N° 1, de Juan F. Mora (+) con arreglo del violinista jalisciense Higinio Ruvalcaba (+); que este año 2026 se conmemora el 50 aniversario luctuoso y que se estará recordando a través de su obra inédita, “Ojos llenos de pájaros” de Eduardo Gamboa, basado en el poema “Muerde mis labios” de Alberto Ruy Sánchez; “Luna en el agua” de Eduardo Gamboa, dedicada a Guevara Sánchez y “Rapsodia de la Guelaguetza” de la compositora Odette Tapia.

La velada incluirá la Sonata para violín y piano del también compositor jaliscience Hermilio Hernández y la “Danza Capricho” de Rafael Galindo, si bien estas piezas no forman parte del proyecto original Acuarela, estos sonidos evocarán aún más ese romanticismo, aire y textura de la mitad del siglo XX.

Perfiles

Omar Guevara Sánchez (Violín) se ha presentado en diversos festivales nacionales e internacionales. Su formación académica la hizo en México, Estados Unidos y Japón. Actualmente es Director artístico e integrante del Cuarteto de Cuerdas “Carlos Chávez”.

Héctor Cruz Espinosa (Piano) cursó la licenciatura en piano en la escuela de música de la UNAM. Desde 1995 es pianista del coro de madrigalistas del INBA. Actualmente está comisionado como pianista en la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBA.