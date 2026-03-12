Ceprodac arranca programa "Entre la luz y la sombra"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este jueves inicia el programa en torno a dos creaciones coreográficas que celebran la diversidad, la fuerza y la creatividad de las mujeres a través del movimiento, y un puente para el Día de la Danza, se trata del programa "Entre la luz y la sombra: Diálogos de creadoras", a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), del INBAL, dirigida artísticamente por Cecilia Lugo.

En "Entre la luz y la sombra: Diálogos de creadoras", las creadoras Bárbara Alvarado y Beatriz Madrid, con las obras "Lobos. El misterio del origen” y "Luna negra", respectivamente, exploran mundos íntimos con una perspectiva única sobre la experiencia femenina que transita entre la luz y la sombra, la identidad y el erotismo, en un recorrido por lo sagrado y lo profano, como si se tratara de un tema eterno.

Al respecto la coreógrafa y titular del Ceprodac, Cecilia Lugo, apuntó en entrevista con Proceso que el programa forma parte de las conmemoraciones por Día Internacional de la Mujer en este marzo, y el ciclo "Tiempo de Mujeres":

"Realicé la curaduría viendo los perfiles de diversas creadoras, y se seleccionó a Alvarado y Madrid, quienes tienen una trayectoria sólida, poderosa e interesante, dos mujeres de generaciones distintas, que han sido bailarinas -muy buenas bailarinas, también de grupos importantes-, para que nos compartan sus procesos escénicos con el público.

“Pienso que es la oportunidad para nosotros, como espectadores de ver el trabajo, muy, muy destilado de estas creadoras de la danza”.

En relación a las temáticas de las obras Lugo detalló:

“Ambas creadoras hablan de la parte oscura y luminosa del ser humano, y lo que conforma la personalidad, a Madrid le veo un legado de gran maestra y se refleja en su obra, mientras que Alvarado viene de un trabajo depurado, que creo nos ponen en una posición en donde nos recuerdan que no estamos solos en el mundo, que no somos entes aislados, sino de esa necesidad del otro para sumar y crear fortalezas, y así lo honran. Ambas expresan posiciones muy maduras en escena”.

En "Lobos. El misterio del origen”, Alvarado, fundadora de Aletheia Cuerpo Escénico, hace una exploración sobre el paralelismo entre los lobos y los seres humanos, revelando cómo, a pesar de habitar mundos distintos, comparten impulsos esenciales.

Mientras que Beatriz Madrid, quien fuera solista y coreógrafa del icónico Ballet Teatro del Espacio y actual fundadora-directora de la compañía Foramen M., presentará la obra "Luna negra", inspirada en los personajes (bíblicos) de Lilith y Eva, ángeles y demonios, con una propuesta en donde el cuerpo aparece incompleto, con espacios cóncavos y vacíos, donde los contrarios se encuentran como parte de un todo.

Rumbo al Día de la Danza y los 15 años de Ceprodac

Estas obras también son un puente para la celebración del Día de la Danza (el 29 de abril), sobre lo cual Lugo afirmó tendrán una amplia programación el próximo mes en el marco del 15 aniversario del Ceprodac que se cumple este año, para después tener un re-montaje hacia el segundo semestre del 2026 –que bien se puede considerar también un re-estreno a la distancia– de su obra “Nicolasa (a Guillermina)”, creada en homenaje a Guillermina Bravo (1920-2013), para la cual trabaja la pieza acondicionada para bailarines.

“‘Nicolasa (a Guillermina)’ es una obra que originalmente está hecha para tres bailarinas, pero ahorita voy a modificarla y la voy a hacer para ocho bailarines, aunque sin perder la esencia de la obra original, es un reto creativo, me gustan los desafíos, soy coreógrafa y parte de mi esencia está en esto también”.

Por lo pronto las funciones de "Entre la luz y la sombra: Diálogos de creadoras" se llevarán a cabo el jueves 12 y viernes 13, a las 20 horas, sábado 14, a las 19 horas; y domingo 15 de marzo, a las 18 horas, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

Y el jueves 26 y viernes 27, a las 20 horas; sábado 28, a las 19 horas; y domingo 29 de marzo, a las 18 horas, en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes.