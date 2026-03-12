Comunidad artística pide al INBAL respuestas reales sobre la salida de la Colección Gelman

Exposición. La exhibición integra 68 piezas del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX, con trabajos representativos de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo entre otros . Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La crítica de arte María Minera y el historiador Francisco Berzunza afirman que aún hay muchas dudas respecto a la salida de la Colección Gelman, ahora “Colección Gelman-Santander”, a España, y aseguran que al hablarse de obras catalogadas como Monumento Artístico la ciudadanía tiene el derecho a conocer todo con transparencia, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) sigue sin ser claro, lanzando el cuestionamiento sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto de la situación.

En entrevista con Proceso, cuestionaron la vaga contestación del INBAL emitida ayer en respuesta a la carta (“El caso colección Gelman: un desatino institucional en espera de respuestas”) que junto a cerca de 200 personalidades de la comunidad artística y cultural firmaron expresando consternación ante faltas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que observaron en lo que respecta a las 160 obras.

Entre las obras destacas piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Francisco Toledo, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Tina Modotti y Graciela Iturbide.

La nota informativa del instituto advierte que las obras de estos artistas que forman parte de la Colección Gelman Santander participarán en exhibiciones internacionales de carácter temporal, iniciando en junio de este año en el Faro Santander:

“En el ámbito de sus atribuciones, el INBAL supervisa el estado de conservación de las obras, su manejo durante traslados y montajes, su registro para su adecuada identificación y la autorización de exportaciones temporales, conforme a lo establecidos en la legislación vigente…”

Y en el caso de las obras de Frida Kahlo, “su salida del país solo puede autorizarse de manera temporal y bajo condiciones que garanticen su integridad y retorno. En apego a esta normativa, el INBAL no ha autorizado ni autorizará la exportación definitiva de obras de la artista ni de ninguna otra con esta declaratoria”.

Berzunza cuestiona:

“No hubo voluntad de quedarse con la colección, al menos en los últimos años, pero ahora lo que nos interesa es de que manera la Colección Gelman Santader va a ser ‘gestionada’ por el Banco Santander por ese periodo indefinido, si Santander entiende que esta colección puede ser un motor de desarrollo cultural y económico en esa localidad, ¿cómo el gobierno mexicano no ve esto?

“La manera en que el INBAL comunica que pareciera un ‘gran logro’ que se muestre en el Museo de Arte Moderno por un periodo limitado, después de veinte años como si fuera un gran triunfo, no es así. En realidad habla de su falta de pericia y falta de soluciones; el director del Faro Santander (Daniel Vega Pérez) en entrevista pública habla de consideraciones técnicas que pesaran más a la hora de dar permisos, denostando todo a un mero ‘trámite’ resultado de una 'legislación flexible’ en nuestro país, pues usualmente los permisos se otorgan por 1 ó 2 años, pero aquí podría ser por mucho más tiempo. Hoy no sabemos por cuánto tiempo será pues se habla de cinco años, hay una falta de transparencia y hablamos de Monumentos Artísticos”.

Esto último luego de que el diario El País publicará una declaración de Daniel Vega Pérez, director del Faro Santander a donde llegará dicha colección, afirmando que la intención es que las obras tengan “presencia permanente, pero dinámica”, que la legislación mexicana es “flexible” y que las licencias de exportación temporal “pueden ser extendidas por decisión del INBAL”.

Tanto Minera como Berzunza añadieron que el instituto se ha excusado en que la Gelman es una colección privada, pero recuerdan que la ley es clara y se ha aplicado con rigor siempre, y de ahí la exigencia de transparentar los permisos correspondiente.

Merina añadió:

“Todo se ha hecho con opacidad porque se basaron en la declaratoria conjunta de Diego Rivera y Orozco, donde se dice que en el caso de ambos queda prohibida la exportación de su obra excepto en casos excepcionales, también de Siqueiros y de María Izquierdo, pero en el caso de la obra de Frida Kahlo no dice eso, y es la más estricta de las declaratorias, por tanto su obra debe protegerse pues se habla de que está prohibida la exportación definitiva, solo de manera temporal si se justifica y por razones de difusión, y en un inciso más se dice que el INBAL está incluso obligado a procurar que se repatríen obras que están fuera del país, y lo preocupante es que está desoyendo la ley respecto a obra de Frida y decide tratar a todos las obras por igual y con ello dejar que todas salgan…

“Lo que dijo también el director del Faro Santander es que es un peligro que la colección vaya y venga entre México y España, pero ¿acaso no es un peligro que la vayan a hacer itinerar por Europa o Asia? porque no va a estar todo el tiempo expuesta en Santander, entonces ¿no es un peligro que ande itinerante por allá pero que regrese a México sí?”.

Tras lo anterior lanzaron estás dudas directas al instituto y Presidencia :

¿A quién se extiende el permiso de salida de la Colección Gelman, al coleccionista o al Banco Santander?

¿Cuándo regresa a México?

¿Cuál es el beneficio de que salga la colección a Santander, España?

¿La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, están al tanto de esta situación?

Y rematan:

“Esta administración, y desde la anterior, la 4T ha mostrado una voluntad en repatriar patrimonio arqueológico, han hecho campaña, se celebra cuando llega algo desde el extranjero, pero ¿y el patrimonio artístico? a la Colección Gelman la dejan ir así”.