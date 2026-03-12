Reciclan exposición para inaugurar el programa Mundial Social México 2026

Obra de la exposición “Y fue en México” en el Palacio Postal. Foto: Niza Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exposición “Y fue en México”, que se mostró entre octubre y diciembre del año pasado en la Galería de las Rejas de Chapultepec, es la que inauguró ‘con bombo y platillo’ el programa Mundial Social México 2026 en el Palacio Postal de esta ciudad. Sería una de diversas actividades culturales y deportivas en el marco del Mundial de Futbol 2026 en la capital mexicana.

La muestra incluye 33 obras en mediano formato con técnica de ‘acuarela digital’ de la artista regia Cynthia Saide, la cual se abrió esta tarde tras un acto con presencia de funcionarios capitalinos y federales y un corte de listón simbólico.

Foto: Niza Rivera

Los asistentes en la mesa de honor fueron Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México ante la organización del Mundial de Futbol 2026; Georgina Abreu González, directora del Palacio Postal; Francin Cabrera Juárez y Altair Jarabo, representante e integrante del Comité de Cultura del Consejo de Coordinación Empresarial (CCE), respectivamente; Ana Francis, titular de la secretaría de Cultura de la CDMX, y Cynthia Saide.

Entre un centenar del público también se encontraron diversos integrantes del CCE, la actriz Barbara Torres, y el luchador Tinieblas Jr y Tinieblas 3G.

Ahí Cuevas afirmó:

Nos cuesta imaginarnos qué tiene que ver el futbol con la cultura, el arte, quizá los más apasionados logran imaginar esta relevancia. Pero ahorita, a 15 días de partidos de repechaje y a 92 días de historia para México de albergar una tercera copa mundial (1970, 1986, y 2026), nos damos cita para inaugurar esta muestra.

“El futbol es más que un deporte, es cultura, memoria e identidad, se ve en canchas y en familia, y a través de la obra de Cynthia nos recuerda el lenguaje universal del futbol. El futbol implica más que infraestructura, significa compartir quienes somos como país, la hospitalidad y la capacidad de trabajar juntos. El Mundial Social México 2026 es una de las más bonitas instrucciones que he recibido, queremos que la copa trascienda más de 90 minutos de un partido, que inspire nuevas generaciones y deje un legado positivo, e iniciativas como esta exposición nos ayudan a mantener viva la emoción y fiesta mundialista”.

Jarabo y Cabrera recordaron la esencia de la exposición en el marco de los 50 años del CCE que se cumplen este 2026 y la iniciativa “Di lo bueno de México”; mientras que Ana Francis recalcó que la muestra además de celebrarse en marzo, mes de la mujer, es un reconocimiento a nuestras raíces:

“Se vive una transformación cultural hacia el reconocimiento de nuestras raíces, nuestra raíz antes era sinónimo de vergüenza, pero es tan potente que lo bueno de México son las historias entrañables que contamos.

“Hace 30 años si un artista hubiera decidido utilizar estos elementos iconográficos de la muestra de "naca" no la bajaban, sin ser superficial. Hay que aportar por la soberanía narrativa también”.

Abreu González recalcó que desde 2024 buscan difundir el Palacio Postal como espacio público, “este es un espacio en donde se encuentran más que timbres postales, también hay historia y arte, y lo han recorrido en estos últimos años más de 435 mil personas, y con esta muestra queremos que lleguen más”.

En el recorrido de prensa Saide afirmó que hay cuatro obras nuevas respecto a la muestra en las vallas de Chapultepec, todas en mediano formato, divididas en tres temáticas: el pasado mundialista en México; el sismo de 1985, y la actualidad del futbol, los fanáticos y hasta los tres estadios mundialistas de este año en Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.

También comentó a Proceso que las obras impresas en gran formato que se ocuparon para la exposición de Chapultepec se van a aprovechar para llevarse a las instalaciones de la Universidad Anahuác en esta ciudad. Además de adelantar que habrá otra exposición con temática mundialista y sobre las raíces neoleonesas que se expondrán en próximos meses en Monterrey.

La exposición “Y fue en México” se mostrará hasta agosto próximo en el tercer piso del Palacio Postal situado en Tacuba #1 en el Centro Histórico, con entrada gratuita al público.