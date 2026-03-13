Horacio García Rojas y su “Batman Azteca”, figura de La Mole Convention 2026 (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La convención de cultura pop “La Mole" inició este viernes y, con ello, los diálogos, talleres, firmas con artistas y convivencia entre la comunidad geek con personalidades en torno al mundo de ficción, series, filmes y anime que se extenderá este fin de semana (13, 14 y 15 de marzo) en el marco del 30 aniversario del encuentro.

En un recorrido de Proceso por el World Trade Center se pudo constatar que la planta baja del recinto está destinado a espacios de compra-venta de coleccionables y juguetes, más otra sección de convivencia (previo-pago independiente) con artistas como Frankie Muniz (Malcom in the Middle), John Boyega (Star Wars), Alyson Sullivan (Power Rangers Wild Force), además de Bin Furuya, ícono de las series japonesas y quien diera vida al personaje original de “Ultraman” en la década de los 60.

Este último uno de los más buscados por los seguidores de este superhéroe asiático.

El área de “Alley Lucha”, sección que año con año ha ganado más adeptos, tiene a personajes de las cuerdas como Dr. Wagner, Dos Caras, Volador, Misterioso, Simon Blanco, Axel, Halloween Jr, Latin Lover, Tinieblas, Blue Demon jr, y Máscara Sagrada. Este último, en un diálogo con Proceso, se dijo satisfecho por cómo su deporte se ha desarrollado en los últimos años extendiéndose a otras disciplinas como el coleccionismo, los cómics y la cultura general.

El segundo piso está dedicado a figuras de doblaje, cosplayers, ilustradores y dibujantes.

En el área de cosplayers están Maul, Daniss Doll, Lorraine, Giu Hellsing y Akellyz, mientras que en el área de doblaje están Gabriel Chávez, reconocido por ser la voz en español del "Sr. Burns" de Los Simpson, y quien se dijo a favor del coleccionismo por encima de la violencia en México.

También Raúl Ayala, reconocido por ser la voz de “Mario" en Super Mario Bros: La Película, "Billy Butcher" en The Boys y el "Jefe Maestro" en la saga Halo; y Emilio Treviño, voz en español de "Miles Morales" en Into The Spider Verse, "Mark Grayson” en Invincible, "Robin” en Lego Batman y voz del actor Timothee Chalamet en cintas como "Dune", "Willie Wonka" y "Marty Supreme", esta última con nominación al Óscar 2026.

En esta sección de ilustración-doblaje se encuentra el reconocido actor Horacio García Rojas, quien le dio la voz a "Batman" en la versión animada de "Batman Azteca" (2025), superhéroe de DC que imagina otros orígenes del hombre murciélago en esa cinta, misma que se lanzó el año pasado en el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

Sin duda, la presencia del actor es una de las más significativas y especiales en La Mole 2026, y se encuentra al alcance de todos los seguidores de Batman en estos días.

En breve entrevista relató a Proceso su experiencia en la Comic Con 2025 de San Diego, California (EU), en donde a pesar de la tensión antimigratoria que se vive en los últimos años, fue recibido entre gritos, aplausos y un ¡Viva México! por seguidores en Estados Unidos y una comunidad latina muy fuerte.

Comentó: “Me parece importante tener un personaje icónico (como Batman) con nuestra cultura ancestral, tener presencia en la película presencia de una de las 69 lenguas vivas de nuestro país, que es el náhuatl, del pueblo mexica, eso habla del poder de la fantasía mexicana, del poder del color mexicano, de lo que nuestro país puede dar al mundo.

“Hoy en día lo pienso como cambiar narrativas y apropiarnos de historias, en el buen sentido, porque ahorita la batalla cultural es lo que hay que dar, y este tipo de proyectos como ‘Batman Azteca’ que vinculan lo fantástico con lo real me parece que es lo que debe pasar”.

Este sábado 14, los actores Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, quienes dieran vida a los personajes de “Clark Kent”, “Lana Lang” y “Lex Luthor”, respectivamente, en Smallville– regresan a La Mole, junto a otras figuras del mundo de la historieta como Scott Snyder (detrás de "Batman", en la era moderna), John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass), Greg Capullo (Spawn, Batman, Wolverine), Jock (Wytches, Judge Dredd), Marc Silvestri (Witchblade, The Darkness), y Allan Otero (portadista y diseñador en títulos como Alice in Zombieland, Van Helsing vs The Werewolf, Gretel, Revenge of Wonderland).

Y el domingo 15 habrá talleres, diálogos y conferencias con diversas figuras nacionales e internacionales.