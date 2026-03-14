“Bajo esta piedra hundirás tu Iglesia”: abuso en la Ciudad de los niños en Guanajuato

Los colaboradores de la sección cultural de Proceso, cuya edición se volvió mensual, publican en estas páginas, semana a semana, sus columnas de crítica (Arte, Música, Teatro, Cine, Libros).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Niños, niñas y adolescentes sufrieron abusos y violencia en el orfanato la Ciudad de los niños en Salamanca, Guanajuato. En el 2008 se conocieron las primeras denuncias, y en el 2016 inició un largo proceso legal por la barbarie del sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías y las monjas encargadas del cuidado de los niños y niñas del albergue.

Golpes, violaciones, abuso de autoridad y apropiación de su identidad. El caso fue muy sonado, pero al sacerdote no lo alcanzó la justicia pues murió en el 2020, aunque sí existió después una disculpa pública y el cierre definitivo de ese orfanato.

La compañía Un Colectivo, radicada en Guanajuato, está siempre interesada en mostrar, cuestionar y reflexionar alrededor de lo que sucede en nuestro país desde una perspectiva crítica y confrontativa a través del teatro documental. Surgió en 2009, y a lo largo de estos años ha presentado diferentes trabajos como Civil, que versa alrededor de la militarización en nuestro país (https://www.proceso.com.mx/cultura/2022/11/8/fic-civil-contra-la-militarizacion-296577.html).

Asimismo, Estudios de campo, a modo de conferencia sobre la desaparición forzada, y Sabíamos que este día llegaría -en proceso-, sobre el derecho a la salud y la privatización de los sistemas de salud, entre otras obras.

Bajo esta piedra, hundirás tu Iglesia se realizó con apoyo de la convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guanajuato 2025, y se estrenó este año en el Centro de las Artes de Guanajuato, en Salamanca, en el Teatro Santa Catarina de Teatro UNAM de la ciudad de México y en el Teatro de la Ciudad en Irapuato, y posteriormente continuarán sus presentaciones.

Las propuestas escénicas de Un Colectivo incluyen proyecciones, el escenario como una instalación, objetos y sus significados, noticias periodísticas, la participación del público y diferentes recursos, según lo requiera el trabajo. En Bajo esta piedra hundirás tu Iglesia hay baile, música y mucho periodismo. Una obra demasiado larga que se hace pesada porque se lleva a cabo en semioscuridad, por la cantidad de información y la forma discursiva en que se presenta, sintiéndonos como en una clase, que no impide ser muy importante y fundamental en su contenido.

Esencial que se diga lo que se ha querido ocultar y verificar: Que el teatro puede ser una herramienta subversiva con la que, a través del arte, se hace un trabajo político. El compromiso social de la agrupación teatral con los temas que aborda y la colectividad con la que trabaja e incide, es admirable.

El caso de la Ciudad de los niños en Salamanca, del que muchos sabíamos poco, resulta escandaloso; a través de la obra nos enteramos de lo que se descubrió y se intentó silenciar. El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías abrió el primer orfanato en 1978 y recibió donativos durante muchos años, y se aprovechó de su poder sobre los niños y las niñas que allí llegaban. A pesar de las denuncias del 2008 en adelante, fue protegido por el PAN y toda la estructura católica, gubernamental y judicial.

Un Colectivo incluye en esta obra, actores como palomas con faldas amplias que bailan un son, una mano de chocolate que circula por el público, una alambrada a través de la cual vemos algunas escenas, una televisión donde pasan a manera de loop la disculpa pública y que acertadamente resulta vacua. Se nos eriza la piel con los datos duros que leemos en una proyección donde describen técnicamente las heridas, los golpes y los hechos violentos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes, y ponen en evidencia la impunidad y el cinismo de los representantes eclesiásticos que simulan ser unas blancas palomitas.

Son muchos los recursos que se despliegan en Bajo esta piedra hundirás tu Iglesia, escrita y dirigida por Sara Pinedo y la participación de Cuauhtémoc Vázquez, su compañero y dupla escénica, junto con Alejandro Carrillo en el equipo creativo; Diana Echaury en el diseño de iluminación y escenografía; y los actores Fernanda Escobedo, Juan Manuel Pérez, Soledad Escobedo, Miguel Field y José Juan González.

Un Colectivo es un grupo teatral poderoso que impacta en la sociedad, en la comunidad teatral y en su público al hacer un teatro valiente que da voz a temas de injusticia social y de invisibilización.