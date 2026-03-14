Los Oscar también son política: los discursos y protestas que marcaron la ceremonia

A lo largo de su historia, los Premios Oscar han sido escenario de discursos y protestas que reflejan debates políticos y sociales dentro de la industria del cine.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los Premios Oscar han sido escenario de discursos, protestas y mensajes políticos desde hace décadas. Aunque la ceremonia reconoce a la industria cinematográfica, actores, directores y productores han utilizado el evento para visibilizar conflictos sociales y debates públicos ante una audiencia global.

A lo largo de casi un siglo de historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, algunos momentos han colocado la política en el centro de la ceremonia. Desde protestas contra el racismo hasta críticas a gobiernos y conflictos internacionales, el escenario de los Oscar se ha convertido en una plataforma para posicionamientos públicos.

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Uno de los episodios más citados ocurrió en 1973 cuando Marlon Brando ganó el premio a Mejor Actor por su interpretación en The Godfather. El actor decidió no asistir a la ceremonia y envió en su lugar a la activista Sacheen Littlefeather, quien subió al escenario para rechazar el premio. Littlefeather explicó que Brando no aceptaba la estatuilla en protesta por la representación de los pueblos indígenas en Hollywood y por los acontecimientos relacionados con el movimiento indígena en Estados Unidos.

La intervención provocó reacciones divididas entre los asistentes, con aplausos y abucheos durante su discurso. La aparición de Littlefeather se convirtió en uno de los momentos más recordados en la historia de la ceremonia y en uno de los ejemplos más visibles de activismo político dentro de los Oscar.

Discursos contra gobiernos y conflictos internacionales

Las ceremonias también han sido utilizadas para expresar críticas directas a gobiernos o decisiones políticas. En 2003, el documentalista Michael Moore subió al escenario para recibir el Oscar a mejor documental por Bowling for Columbine. Durante su discurso criticó al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el contexto de la guerra de Irak. El comentario generó reacciones divididas entre el público presente en el teatro.

Años antes, la actriz Jane Fonda había protagonizado protestas relacionadas con la guerra de Vietnam, un tema que también se reflejó en el ambiente político que rodeaba a Hollywood durante la década de 1970. Estos episodios consolidaron la idea de que la ceremonia podía convertirse en un espacio para expresar posicionamientos políticos.

Las tensiones políticas también han aparecido en momentos más recientes. En 2017, por ejemplo, varias intervenciones durante la temporada de premios incluyeron críticas al veto migratorio impulsado por el entonces presidente Donald Trump. En distintos eventos de la industria, actores y directores defendieron la diversidad cultural y la inmigración.

Diversidad, representación y movimientos sociales

En la última década, los debates sobre diversidad y representación también han marcado la conversación en torno a los Oscar. El movimiento #OscarsSoWhite surgió después de que en 2015 y 2016 las nominaciones en las principales categorías incluyeran exclusivamente a artistas blancos.

La etiqueta se difundió en redes sociales y generó presión pública hacia la Academia para revisar sus procesos de votación y ampliar la diversidad entre sus miembros. El debate derivó en cambios dentro de la organización, que anunció programas para incorporar nuevos votantes de distintos países, generaciones y perfiles profesionales.

Las discusiones sobre representación también han incluido cuestiones de género, inclusión y oportunidades dentro de la industria cinematográfica. Estos temas han aparecido tanto en discursos durante la gala como en campañas y debates previos a las nominaciones.

Los Oscar como plataforma global

La ceremonia de los Premios Oscar es vista cada año por millones de personas en distintos países. La visibilidad internacional del evento explica por qué algunos participantes aprovechan el escenario para presentar mensajes políticos o sociales.

El alcance mediático de la gala ha convertido a los Oscar en un punto de encuentro entre cultura, industria y debate público. A lo largo de su historia, la premiación ha reflejado discusiones presentes en la sociedad estadounidense y en la industria del entretenimiento.

En ese contexto, las intervenciones políticas dentro de la ceremonia han surgido en distintos momentos y por diferentes causas. Algunas han generado controversia inmediata, mientras que otras han adquirido relevancia histórica con el paso del tiempo.

Los 10 momentos políticos más recordados en la historia de los Oscar

A lo largo de distintas ediciones, la ceremonia de los Premios Oscar ha incluido intervenciones relacionadas con conflictos sociales, movimientos civiles y debates públicos. Estos son algunos de los episodios más recordados:

1973 — Marlon Brando rechaza su Oscar: el actor declinó el premio a mejor actor por The Godfather y envió a la activista Sacheen Littlefeather para denunciar la representación de los pueblos indígenas en Hollywood.

1975 — Mensaje sobre Vietnam: el productor Bert Schneider leyó un mensaje del embajador de Vietnam del Norte al recibir el Oscar por el documental Hearts and Minds.

1993 — Richard Gere menciona el Tíbet: durante la presentación de un premio, el actor pidió respeto a los derechos humanos en el Tíbet y criticó al gobierno chino.

1999 — Protestas por Elia Kazan: la entrega de un Oscar honorífico al director generó protestas por su participación en las audiencias del Comité de Actividades Antiestadounidenses durante el macartismo.

2003 — Discurso de Michael Moore: el director criticó al presidente George W. Bush durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor documental por Bowling for Columbine.

2009 — Derechos LGBTQ+: Dustin Lance Black habló sobre igualdad de derechos al recibir el premio por el guion de Milk.

2015 — Igualdad salarial: Patricia Arquette mencionó la brecha salarial entre hombres y mujeres durante su discurso de aceptación.

2016 — #OscarsSoWhite: la ausencia de actores afroamericanos en las nominaciones generó protestas y llevó a la Academia a anunciar cambios en la composición de sus miembros.

2018 — Movimiento Time’s Up: asistentes y presentadores mencionaron iniciativas contra el acoso y la desigualdad dentro de la industria del cine.

2022 — Mensaje sobre la guerra en Ucrania: durante la ceremonia se realizó un momento de silencio en referencia al conflicto tras la invasión rusa.