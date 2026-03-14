Por qué se regalan flores amarillas: fechas, origen y significado de esta tendencia viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Regalar flores amarillas se convirtió en una práctica social difundida en redes sociales y adoptada en varios países de América Latina. En México, la fecha más asociada con esta costumbre es el 21 de marzo, día que coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

En esa jornada, miles de personas intercambian ramos de flores amarillas como gesto dirigido a parejas, amistades o familiares. El acto busca marcar el comienzo de una nueva estación y simbolizar un cambio de ciclo relacionado con la naturaleza.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

El color amarillo se vincula con el sol y con el renacimiento de la vegetación tras el invierno, por lo que el gesto se interpreta como una forma de compartir buenos deseos al iniciar la temporada primaveral.

La práctica se consolidó en los últimos años a través de redes sociales, donde usuarios publican fotografías y videos de ramos amarillos durante esa fecha. En muchos casos, la entrega de estas flores se dirige a parejas como señal de interés romántico o compromiso afectivo.

Aunque el 21 de marzo es la fecha más difundida en México, la tradición no corresponde a una celebración oficial ni a un día con reconocimiento institucional. Se trata de una práctica social que se popularizó mediante tendencias virales en internet.

21 de septiembre: otra fecha vinculada al intercambio de flores amarillas

En otros países de América Latina, especialmente en el hemisferio sur, las flores amarillas suelen regalarse el 21 de septiembre, día que coincide con la llegada de la primavera en esa región.

La diferencia de fechas responde al cambio de estaciones entre hemisferios. Mientras en México y otros países del hemisferio norte la primavera inicia en marzo, en países como Argentina, Chile o Brasil comienza en septiembre.

En esas naciones, el intercambio de flores amarillas forma parte de celebraciones sociales relacionadas con el inicio de la estación. Las personas suelen compartir ramos con amistades, parejas o familiares como señal de afecto o cercanía.

Con el paso del tiempo, el fenómeno se expandió en redes sociales y se replicó en distintos calendarios. Algunas comunidades celebran ambas fechas dependiendo del contexto cultural o de tendencias digitales.

Qué significado tienen las flores amarillas según la cultura y la tradición

El simbolismo de las flores amarillas se relaciona con distintos conceptos presentes en diversas culturas. Entre los significados más mencionados se encuentran la amistad, el afecto, el optimismo y los nuevos comienzos.

También se asocian con prosperidad, esperanza y buenos deseos hacia la persona que recibe el ramo. En diferentes contextos se utilizan para expresar reconocimiento por logros personales o para transmitir apoyo.

En varios países de América Latina, el gesto de regalar flores amarillas se repite cada año durante fechas asociadas con la llegada de la primavera.

(Foto: Canva)

Las flores de este color se entregan en distintas variedades, entre ellas rosas, tulipanes, girasoles o margaritas. Cada una puede mantener un significado específico dentro del llamado lenguaje de las flores, aunque el tono amarillo conserva la referencia general a la energía del sol y a la renovación de los ciclos naturales.

El gesto también puede interpretarse como una expresión de interés romántico o como una señal de cercanía entre personas. En redes sociales, algunos usuarios relacionan la entrega de flores amarillas con el deseo de compartir la vida con alguien o iniciar una relación sentimental.

El origen cultural y su expansión en redes sociales

Parte de la popularidad reciente de esta práctica se vincula con referencias culturales difundidas en medios de entretenimiento y redes sociales. Una de las menciones más citadas se relaciona con la telenovela argentina “Floricienta”, emitida a inicios de la década de 2000, donde el personaje principal menciona el deseo de recibir flores amarillas.

La canción “Flores Amarillas” de esa producción se convirtió en un elemento recurrente en publicaciones digitales, lo que contribuyó a la difusión del gesto en distintas plataformas.

A partir de esas referencias culturales, usuarios comenzaron a replicar el intercambio de flores amarillas durante determinadas fechas del año. La práctica se integró a celebraciones personales y a publicaciones en redes sociales con mensajes relacionados con amistad, romance o apoyo.

El fenómeno mantiene presencia en plataformas digitales cada año, especialmente durante marzo y septiembre. En esas fechas, las flores amarillas aparecen como un símbolo recurrente en fotografías y videos compartidos por usuarios de distintos países de América Latina.

Qué flores amarillas suelen regalarse durante estas fechas