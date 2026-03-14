Qué pasó con José Ángel Bichir: familia aclara la causa de su caída y su estado de salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La familia del actor mexicano José Ángel Bichir informó que el intérprete permanece con vida y recibe atención médica especializada después de caer desde un edificio en la Ciudad de México el 13 de marzo de 2026.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Elementos de emergencia acudieron al lugar después de recibir un reporte sobre una persona lesionada en la parte baja del edificio. Paramédicos atendieron al actor de 35 años y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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El actor habría sufrido fractura facial y un cuadro clínico descrito como abdomen agudo, por lo que fue ingresado a un centro hospitalario para valoración y tratamiento. Horas después del incidente, familiares difundieron un comunicado en redes sociales en el que explicaron el contexto de lo ocurrido y pidieron evitar especulaciones sobre el caso.

Familia Bichir explica el origen de la caída del actor

En el mensaje difundido por la familia, los familiares señalaron que el actor atravesó una crisis de salud mental que provocó el accidente.

El comunicado indicó que el episodio generó una situación que afectó la percepción del actor durante ese momento. Según el texto difundido por la familia, en medio de esa crisis el actor cayó por una ventana. Los familiares enfatizaron que el hecho no fue un acto voluntario ni una decisión consciente.

José Ángel sufrió una crisis profunda. En medio de esa tormenta cayó por una ventana. No fue un acto voluntario ni una decisión consciente.

Señaló el comunicado difundido por la familia.

La familia también indicó que el actor no se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el incidente y reiteró que la caída no tuvo relación con una decisión de autolesión.

“José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño”, señaló el documento difundido por sus familiares.

COMUNICADO OFICIAL



Ciudad de México, 13 de marzo 2026



A los medios de comunicación,

A la comunidad artística y

Al público en general:



Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado — Demian Bichir (@DemianBichir) March 14, 2026

El actor permanece hospitalizado y fuera de peligro

La familia informó que el actor se encuentra estable y bajo supervisión médica.

Según el comunicado, José Ángel Bichir recibe atención especializada mientras permanece acompañado por sus familiares cercanos. Los familiares indicaron que la prioridad actual es su recuperación.

El mensaje también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de colegas del medio artístico y del público que siguió la evolución del caso durante las horas posteriores al incidente. Los familiares señalaron que el actor permanecerá alejado temporalmente de la vida pública mientras continúa su proceso de recuperación.

Quién es José Ángel Bichir

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 y forma parte de una familia dedicada a la actuación en México. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demián Bichir y Bruno Bichir.

Inició su carrera en la década de 2000 con participaciones en cine y televisión. Entre los proyectos en los que ha participado se encuentran producciones como Matando Cabos, Los simuladores y la serie biográfica José José: El príncipe de la canción.

También ha participado en teatro y en producciones internacionales. En 2025 presentó el cortometraje El viaje de Luciano durante el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Autoridades investigan el incidente ocurrido en Narvarte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que agentes acudieron al lugar después del reporte de una persona lesionada. Tras la atención médica inicial, el caso fue notificado al Ministerio Público para la realización de las indagatorias correspondientes.

Las autoridades recabaron testimonios en el sitio para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Mientras continúan las investigaciones, la familia del actor pidió respeto y privacidad durante el proceso de recuperación.