Vive Latino 2026 arrancará primer día con Enjambre, Mc Davo, Juanes, Lenny Kravitz y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una amplia oferta musical, el festival Vive Latino 2026 dará apertura este sábado 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

A través de cinco escenarios, el evento reunirá a artistas de talla nacional e internacional en shows de manera simultánea donde, por primera vez, el escenario principal (Amazon Music) contará con pantallas de tecnología IMAX.

En esta vigésima sexta edición, el Vive Latino extenderá su mapa, dando lugar a nuevos espacios como una Zona de ONGs y un Mercadillo, resaltando el compromiso social y el emprendimiento artístico.

Como ya es tradición, las zonas emblemáticas Casa Comedy y Lucha Libre ofrecerán una programación llena de risas, así como de quebradoras en el cuadrilátero.

Los asistentes no solo cantarán sus canciones favoritas, sino que también podrán conocer a algunos de sus artistas y grupos favoritos con las firmas de autógrafos que se llevarán a cabo en el recinto.

Para quienes no puedan asistir, el Vive Latino 2026 será transmitido en vivo a través de Amazon Prime y Twitch, por lo que quienes deseen disfrutar del evento desde la comodidad de su hogar deberán contar con una suscripción a las plataformas.

Aunque este año el festival se ha visto afectado por la cancelación de las presentaciones de The Mars Volta, Moby (tomando su lugar Steve Aoki) y NAFTA, se espera la asistencia de aproximadamente 80 mil amantes de géneros como el rock, pop, rap, ska y electrónica.

¿Cuáles artistas estarán el sábado en el Vive Latino 2026?

Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Filtro, Juanes, Ke Personajes, John Fogerty, Ladrones, Lenny Kravitz, Los Látigos, Los Amigos Invisibles, Los Pream, Los Viejos, Love of Lesbian, Madre Perla, Maldita Vecindad, Moenia, Margaritas Podridas, MC Davo, Marco Mares, Nacho Vegas, Orqueska Planta Industrial, Trueno y White Lies.