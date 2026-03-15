Amy Madigan gana el Oscar a mejor actriz de reparto por “La hora de la desaparición”. Foto: AP

(AP).- Amy Madigan ganó el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su papel en el thriller sobrenatural "Weapons", 40 años después de su última nominación.

Madigan encarnó a Gladys, ofreciendo una interpretación escalofriante de la tía abuela de un niño cuyos compañeros de clase desaparecen de la noche a la mañana. Ganó el premio Critics' Choice Award y el premio a la mejor actriz en la misma categoría.

La mujer de 75 años soltó una carcajada profunda al subir al escenario para aceptar el premio.

“Nos aconsejan, por así decirlo, que no digamos todos esos nombres, porque nadie sabe quiénes son”, dijo. “Pero no los estás mencionando sin más. Significan algo para ti; no podrías estar aquí sin ellos”.

La última vez que fue nominada a un Oscar fue por su papel en el drama familiar de 1985 "Twice in a Lifetime", estableciendo un récord por el mayor intervalo entre nominaciones para una actriz.

“Todo el mundo me pregunta… 'Bueno, han pasado 40 años, ¿qué tiene de diferente esta vez?'”, dijo Madigan. “Lo que es diferente es este pequeño hombrecito dorado”.

Su personaje es tan fundamental para uno de los giros argumentales más importantes de la película que se la excluyó de la gira de prensa y de la promoción inicial del filme para no revelar ningún detalle de la trama.

“Gladys me ha sorprendido, está recibiendo mucho cariño a cambio”, dijo Madigan en su discurso de aceptación en los Premios Anuales de Actores. “No sabía que querían pasar tiempo con ella”.

Algunos de los papeles más destacados de Madigan en su larga trayectoria fueron en “Field of Dreams” y “Uncle Buck” en 1989. También ha actuado en producciones de Broadway y Off-Broadway.

“Las oportunidades (para una actriz mayor) son menores y uno simplemente espera que algo te encuentre para poder aprovecharlas”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Y no lo doy por sentado, porque uno puede llegar a la cima y luego caer en picada, como bien sabemos”.

Madigan agradeció al director y guionista Zach Cregger por haber escrito un papel de ensueño para ella.

También mencionó a las demás nominadas: Teyana Taylor por “One Battle After Another”, Wunmi Mosaku por “Sinners”, y Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”. Antes de la ceremonia de este año, no había un claro favorito en esta categoría, con una gran cantidad de nominados que se repartieron los premios más importantes de la temporada.