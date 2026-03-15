"El señor Nadie contra Putin" gana el Oscar al mejor documental

(AP).- El protagonista y codirector de la película, Pavel Talankin, es un profesor y director de actividades en una escuela de un pequeño pueblo de Rusia que documenta el programa de propaganda y patriotismo de Vladimir Putin dirigido a la juventud del país tras la invasión de Ucrania.

Talankin sacó clandestinamente del país el material que había grabado y colaboró ??en el documental con el director estadounidense David Borenstein.

La guerra en Ucrania ha ocupado un lugar destacado en las categorías de documentales de los Oscar desde su inicio. El documental de Associated Press, "20 días en Mariúpol", ganó el premio al mejor largometraje documental en 2024.

El año pasado, "Guerra de porcelana", sobre artistas en el conflicto, fue nominado. Y entre los nominados a mejor cortometraje documental de este año se encuentra "Armado solo con una cámara: La vida y la muerte de Brent Renaud", sobre un periodista estadounidense asesinado en las primeras semanas de la guerra.

"El señor Nadie contra Putin" tiene un tono más ligero que los demás, y resulta casi cómico por momentos, con Talankin pareciéndose en ocasiones a su compañero ganador del Oscar, Michael Moore.

La película ganó el premio BAFTA durante la antesala de los Óscar. Sin embargo, la victoria fue una sorpresa frente a "The Perfect Neighbor" —la película de Netflix de la directora Geeta Gandbhir, construida casi en su totalidad a partir de grabaciones de cámaras corporales de policías—, que la mayoría de los analistas pronosticaban como ganadora. Otros premios importantes previos, como los del Sindicato de Directores y el Sindicato de Productores de documentales, fueron otorgados a películas que ni siquiera estaban nominadas al Óscar, lo que generó incertidumbre en una categoría que cada año es difícil de predecir.

Los otros competidores en esta categoría fueron “The Alabama Solution”, “Cutting Through Rocks” y “Come See Me in the Good Light”.