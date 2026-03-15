En su segundo día de actividades "La Mole Convention" rompe récord de asistencia. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el segundo de tres días de actividades, "La Mole", la convención de cultura pop más grande de México rompió récord de asistencia con más de 40 mil asistentes en el marco de su 30 aniversario. Hoy se desarrolla la última fecha.

La cifra estimada por su equipo organizador de más de 40 mil visitas en el World Trade Center era la cantidad que esperaban romper durante todo el evento (13, 14 y 15 de marzo), tomando en cuenta que la asistencia máxima registrada en todas las 'Mole', hasta 2025, era poco más de 38 mil personas.

Frankie Muniz (Malcom in the Middle), John Boyega (Star Wars), Alyson Sullivan (Power Rangers Wild Force), Bin Furuya, ícono de las series japonesas y quien diera vida al personaje original de “Ultraman” en la década de los 60, junto a otras figuras nacionales como el actor Horacio García Rojas (Batman Azteca), personalidades de la Lucha Libre nacional, del doblaje e ilustración (tanto mexicanos como extranjeros), han sido parte del récord de asistencia.

El sábado la audiencia no solo se vivió en los escenarios, también se vivió entre los pasillos de La Mole, con 'cosplayers' de los mismos visitantes destacando personajes de anime y filmes.

Este domingo continúan los diálogos -siendo el del actor Frankie Muñiz uno de los más esperados- talleres, convivencia e intercambio de coleccionables entre la comunidad geek, con personalidades en torno al mundo de ficción, series, filmes y anime.