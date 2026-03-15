"Las guerreras K-pop" gana el Oscar a la mejor película de animación

(AP).- Este día, “KPop Demon Hunters” ganó el Premio de la Academia a la mejor película de animación, culminando una trayectoria que ha marcado un hito cultural y que ha situado a esta película musical de acción en lo más alto de las listas de taquilla y de éxitos musicales.

La superproducción de Netflix sigue a HUNTR/X, un grupo femenino coreano que lucha contra demonios de otro mundo, una banda masculina rival y la propia vergüenza de su vocalista. Su estilo de animación dinámico, que combina la estética del anime 2D con estilizaciones CGI 3D, realza la acción trepidante. La banda sonora, encabezada por el éxito ganador del Grammy “Golden”, colocó ocho canciones en la lista Billboard Hot 100. Junto a la lucha contra demonios y las coreografías, se encuentra una historia creativa de autoaceptación que fusiona la mitología coreana con la cultura de los ídolos del K-pop.

En su discurso de aceptación, la directora Maggie Kang pidió disculpas a "aquellos de ustedes que se parecen a mí" por el tiempo que tardaron en verse representados en la pantalla.

“Esto es para Corea y para todos los coreanos”, dijo.

Esta victoria demuestra una vez más la influencia global de la cultura pop surcoreana . El mundo fantástico de la película, donde la única fuerza que se interpone entre los espíritus malignos y la humanidad es un trío vocal amante de los aperitivos, inspiró muchos disfraces de Halloween para niños en Estados Unidos. Las cantantes de HUNTR/X —Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami— consiguieron cientos de miles de seguidores en Instagram, actuaron en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's y aparecieron junto a Bad Bunny en el estreno de la temporada de “Saturday Night Live”.

Arden Cho, quien prestó su voz a Rumi, fue nombrada una de las artistas revelación de 2025 por Associated Press.

La victoria de la película no sorprendió a quienes seguían la temporada de premios. Los demás nominados —“Arco”, “Elio”, “Little Amélie or the Character of Rain” y “Zootopia 2”— habían cosechado pocos galardones en las ceremonias previas a los Óscar. “KPop Demon Hunters” triunfó en muchos de los premios previos, incluidos los Producers Guild Awards y los Globos de Oro.

Este reconocimiento se suma a la celebración que los votantes brindan a las historias animadas originales que no adaptan propiedades intelectuales preexistentes. Entre los ganadores recientes se encuentran "El niño y la garza" de Hayao Miyazaki y la película letona "Flow".

Kang afirmó que su objetivo era sumergir por completo a los espectadores en la ambientación coreana, en lugar de explicar ciertos elementos al público occidental. Según explicó anteriormente a la AP , al "lanzar a la gente de lleno a una cultura", resulta más fácil derribar barreras. "Si no se le da la importancia que merece, se acepta con mayor facilidad", añadió.