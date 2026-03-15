Michael B. Jordan gana el premio a mejor actor por “Pecadores”, llevándose a casa su primer Oscar. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- Michael B. Jordan lleva más de 20 años preparándose para una actuación como la de "Sinners". Ahora, como recompensa, ha ganado el Oscar al mejor actor.

Jordan se alzó con un trofeo por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en la película de terror sobrenatural con influencias del blues, ambientada en el Misisipi de la década de 1930, que obtuvo un récord de 16 nominaciones a los Premios de la Academia.

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebró el domingo por la noche.

Jordan es el sexto hombre negro en ganar el premio al mejor actor. Se une a Will Smith (“King Richard”, 2020), Forest Whitaker (“The Last King of Scotland”, 2006), Jamie Foxx (“Ray”, 2004), Denzel Washington (“Training Day”, 2001) y Sidney Poitier (“Lillies of the Field”), quien fue el primero en 1963.

Los otros nominados fueron Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y Wagner Moura por “The Secret Agent”.

Chalamet era el favorito inicial para los Oscar tras sus victorias en los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards. Pero Jordan se sorprendió a sí mismo al ganar en los Actor Awards, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Oscar.

“Sinners” reunió a Jordan con el guionista, productor y director Ryan Coogler . Su colaboración se remonta a 2013.

Ese fue el papel que catapultó a Jordan a la fama en la película "Fruitvale Station" de Coogler, por la que recibió elogios de la crítica interpretando a un hombre real asesinado por la policía. Fue el debut como director de Coogler, y después dirigieron "Creed", "Black Panther" y ahora "Sinners".

Los primeros éxitos de Jordan como actor llegaron en televisión. Tuvo un papel pequeño pero fundamental en "The Wire" en 2002, seguido del drama diurno "All My Children", en el que reemplazó a Chadwick Boseman, y "Friday Night Lights".

Posteriormente, él y Boseman actuaron juntos en “Black Panther” y fueron grandes amigos hasta la muerte de Boseman a causa de un cáncer de colon en 2020. Jordan dedicó su premio de actuación de los NAACP Image Awards de este año a Boseman.

Jordan, de 39 años, que también es productor y director, nació en Santa Ana, California, y creció en Newark, Nueva Jersey.

En un momento que se convirtió en noticia de la cultura pop, fue nombrado "El hombre más sexy del mundo" por la revista People en 2020.