“No a la guerra y Palestina libre”: Javier Bardem durante los Oscar (Video)

“No a la guerra y Palestina libre”: Javier Bardem durante los Oscar. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor español Javier Bardem pronunció el mensaje “No a la guerra y Palestina libre” durante la ceremonia principal de la 98.ª edición de los Premios Oscar, esto al presentar la categoría de Mejor Película Internacional.

“No to war and Free Palestine”



— Javier Bardem at the Oscars pic.twitter.com/qoyMZ8gEM4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Bardem apareció en el escenario acompañado por la actriz Priyanka Chopra Jonas para entregar la estatuilla de esa categoría durante la gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

El actor asistió a la ceremonia con un pin en la solapa con la consigna “No a la guerra”, utilizado en movilizaciones internacionales contra conflictos armados y difundido durante las protestas globales contra la invasión de Irak en 2003.

En declaraciones a Movistar durante la alfombra roja de la ceremonia, el actor habló sobre el uso de espacios públicos como la gala para expresar posicionamientos políticos.

“No sé si va a ser una gala reivindicativa. Yo haré lo que pueda y sepa hacer; de lo que sí tengo muchas ganas es de que la gente no tenga miedo y hable y diga lo que tenga que decir, estemos o no de acuerdo. Creo que se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo ser ciudadano”.

Javier Bardem revives his 2003 Iraq War protest pin at the 2026 #Oscars to condemn the current war in Iran. pic.twitter.com/MnYmTMLQER — The Hollywood Reporter (@THR) March 15, 2026

Horas antes de la ceremonia, mientras se dirigía al Dolby Theatre, Bardem difundió en sus redes sociales una selfie tomada desde el automóvil. En ella se observan dos emblemas colocados en la solapa de su traje: uno con la leyenda “No a la guerra” y otro asociado a la causa palestina con la figura de Handala, el personaje creado por el caricaturista palestino Naji al-Ali.