Paul Thomas Anderson gana el Oscar a mejor director por “Una batalla tras otra”

Paul Thomas Anderson recibe el premio al mejor guion adaptado por “One Battle After Another” durante la ceremonia de los Óscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Chris Evans, segundo por la derecha, y Robert Downey Jr. observan desde la derecha. . Foto: AP/Chris Pizzello

LOS ÁNGELES (AP).- Paul Thomas Anderson ha sido durante mucho tiempo uno de los cineastas más influyentes del cine moderno. Ahora tiene un Oscar que lo demuestra.

Anderson ganó el Premio de la Academia al mejor director por "One Battle After Another", el ambicioso drama político que combina su característico estilo narrativo centrado en los personajes con temas históricos de gran envergadura.

La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, sigue a un grupo de activistas políticos que deben lidiar con alianzas cambiantes y luchas de poder generacionales. Anderson aporta el mismo estilo visual preciso y la complejidad de sus personajes que han caracterizado su trayectoria.

Durante más de dos décadas, Anderson ha construido una de las trayectorias más respetadas del cine estadounidense. Saltó a la fama con la película de 1997 "Boogie Nights", un extenso drama coral ambientado en la industria del cine para adultos que rápidamente lo consagró como una nueva y audaz voz.

A continuación, dirigió “Magnolia”, “Punch-Drunk Love” y la imponente epopeya sobre la industria petrolera “There Will Be Blood”, considerada por muchos una de las películas más representativas del siglo XXI.

Anderson siguió cosechando elogios con "The Master", "Phantom Thread" y "Licorice Pizza", películas aclamadas por sus interpretaciones, su cuidada realización y su profundidad emocional.

A pesar de haber recibido múltiples nominaciones en las categorías de dirección y guion, Anderson nunca había ganado un Oscar a la mejor dirección hasta ahora.

Su victoria por “One Battle After Another” afianza su lugar entre los cineastas más aclamados de la academia.

Otros nominados en esta categoría fueron Ryan Coogler por “Sinners”, Chloé Zhao por “Hamnet”, Joachim Trier por “Sentimental Value” y Josh Safdie por “Marty Supreme”.