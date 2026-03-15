Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto por “Una batalla tras otra”. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- Sean Penn ha forjado una de las carreras más laureadas de la actuación contemporánea, y ha añadido otro Oscar a su lista.

Penn ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto por su actuación en el drama político de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another". Ofreció una interpretación magistral de un experimentado político que se desenvuelve entre las lealtades cambiantes y las batallas ideológicas que constituyen el eje central de la película.

Penn no asistió a los Oscar.

“No pudo estar aquí esta noche, o no quiso”, dijo Kieran Culkin tras anunciar a Penn como ganador.

En la película, Penn interpreta a un estratega calculador cuyas décadas de experiencia en movimientos políticos le otorgan tanto influencia como cicatrices. Su personaje carga con el peso de victorias y fracasos pasados, ofreciendo agudas reflexiones mientras mueve los hilos discretamente entre bastidores. Su interpretación combina la intensidad característica de Penn con momentos de contención, ofreciendo una actuación sobresaliente entre el talentoso reparto de la película.

Este triunfo supone el tercer premio Oscar para Penn.

El actor ya había ganado dos premios Oscar al mejor actor por el drama criminal de Clint Eastwood de 2003, "Mystic River", y por interpretar al político de San Francisco y pionero de los derechos LGBTQ, Harvey Milk, en la película biográfica de Gus Van Sant de 2008, "Milk".

Penn saltó a la fama en la década de 1980 con películas como "Fast Times at Ridgemont High", pero rápidamente se consolidó como uno de los actores dramáticos más audaces de Hollywood. A lo largo de las décadas, ha ofrecido interpretaciones aclamadas en películas como "Dead Man Walking", "Carlito's Way", "The Thin Red Line" y "I Am Sam".

Su actuación en “One Battle After Another” añade otro papel aclamado a una carrera definida por interpretaciones intensas y transformadoras.

Entre los demás nominados figuraban el miembro del reparto Delroy Lindo, Benicio Del Toro, Jacob Elordi y Stellan Skarsgård.