“Una batalla tras otra” gana el premio a la mejor película en los Premios Oscar

LOS ÁNGELES (AP).- "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, fue galardonada como mejor película en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, otorgando el máximo honor de Hollywood a una saga estadounidense cómica y multigeneracional de resistencia política.

La ceremonia en la que Michael B. Jordan también ganó el premio a mejor actor y la directora de fotografía de "Sinners", Autumn Durald Arkapaw, hizo historia en los Oscar al convertirse en la primera mujer directora de fotografía en ganar el galardón, fue una coronación largamente esperada para Anderson, oriundo del Valle de San Fernando, quien realizó su primer cortometraje a los 18 años y ha sido uno de los cineastas más aclamados de Estados Unidos durante décadas. Antes del domingo, Anderson nunca había ganado un Oscar.

La noche de los Oscar perteneció a Warner Bros., el estudio de “One Battle After Another” y la historia de vampiros de Ryan Coogler, “Sinners”. Fue un triunfo extrañamente conmovedor para el legendario estudio, que semanas antes había acordado su venta a Paramount Skydance, el gigante mediático rápidamente creado por David Ellison. El acuerdo, que aún espera la aprobación regulatoria, tiene a Hollywood preparándose para más despidos.

“Sinners” y “One Battle After Another” fueron rarezas de Hollywood: producciones originales de gran presupuesto nacidas de una visión personal. En un año donde la ansiedad por la contracción de los estudios y el auge de la inteligencia artificial a menudo dominaban la industria, ambas películas infundieron nuevas esperanzas en Hollywood.