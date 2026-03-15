“Una batalla tras otra” la gran ganadora de los Oscar con 6 estatuillas; ‘Frankestein’ obtuvo 3

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 98 edición de los Premios Oscar llegó a su máxima esta noche, siendo “Una batalla tras otra” (One Battle after Another) la gran ganadora de la noche con seis estatuillas, entre ellas ‘Mejor Película', seguida de “Pecadores” (Sinners) con cuatro, y “Frankenstein”, del director mexicano Guillermo Del Toro, con tres.

La ceremonia que se acerca a un siglo de reconocimientos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, tuvo a Conan O’Brien, como presentador oficial, y una premiación que se repartió entre los filmes con mayores nominaciones, situación que se había dejado ver desde la entrega de los pasados Critics Choice Awards y Golden Globe Awards que suelen ser un termómetro de los Oscar.

“Una batalla tras otra” obtuvo ‘Mejor Director’ (Paul Thomas Anderson), ‘Mejor Actor’ (Leonardo Dicaprio, y el segundo para el actor), ‘Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), ‘Mejor Actriz de Reparto’ (Teyana Taylor), y Mejor Banda Sonora Original (Johnny Greenwood); mientras que “Pecadores”alcanzó ‘Mejor Actor’ (Michael B. Jordan), ‘Mejor Guion Original’ (Ryan Coogler), ‘Mejor Fotografía’ (Automn Durald Askapaw), y ‘Mejor Banda Sonora (Ludwig Goransson).

Mención aparte fue “Frankestein”, de Guillermo del Toro, que obtuvo tres de nueve nominaciones, ganando lo que para muchos son las estatuillas más artísticas detrás de cámaras: Mejor Maquillaje y Peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), Mejor Diseño de Vestuario (Kate Hawley) y Mejor Diseño de Producción (Tamara Deverrel y Shane Vieau).

Esas tres cintas tenían las mayores nominaciones, aunque las sorpresas fueron los actores/actrices que ganaron esta edición, destacando a Michael B. Jordan como ‘Mejor Actor’ y Jessie Buckley como ‘Mejor Actriz’ por ‘Hamnet’.

El primero desplazó a Timothee Chalamet en ‘Marty Supreme’, uno de los grandes favoritos hasta antes de que la semana pasada denostara la valía de artes tan antiguas como actuales, poderosas e incluso base del cine, como el ballet y el teatro. Al actor franco-estadounidense de 30 años le costó, posiblemente, el Oscar.

En el caso de Buckley, quien obtuvo el premio a "Mejor Actriz”, la estatuilla sirvió para encumbrar a uno de los grandes descubrimientos en Hollywood, la histrionisa de origen irlandés obtuvo el papel femenino más codiciado, y con todos los méritos, pues la actriz realizó un gran papel sobre la mujer y la maternidad en una historia de semificción en torno a la vida de un tal William Shakespeare, un hombre de teatro, disciplina madre del cine, por si le faltó algún reclamo a Chalamet.

Durante la recepción del Oscar, Buckley dijo:

“Entender la capacidad y función de las madres ha sido uno de los grandes aportes de la directora Chloé Zhao, hoy es ‘Día de las madres’ en Reino Unido así que se los quiero dedicar a todas las madres que viven en caos, es un honor recibir este premio, gracias a todos”.

En ‘Mejor Cinta Animada’, el filme “K-Pop Demon Hunters” y su tema estelar ‘Golden’ que obtuvo ‘Mejor Canción Original’ se coronó luego de una larga temporada de reconocimientos y récords que se pueden rastrear durante el 2025, destacando el encumbramiento de plataformas de reproducción de cintas como Netflix a la par que productoras.

La larga lista de los ganadores de la 98º entrega de los Premios Oscar, es:

Mejor Película

The Secret Agent

Sentimental Value

Bugonia

F1

Marty Supreme

One Battle after Another (GANADORA)

Sinners

Train Dreams

Frankenstein

Hamnet

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson – One Battle after Another (GANADORA)

Joachim Trier – Sentimental Value

Ryan Coogler – Sinners

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Mejor Actriz

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Jessie Buckley – Hamnet (GANADORA)

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another (GANADOR)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons (GANADORA)

Mejor Película Internacional

Brasil – The Secret Agent

Francia – It Was Just an Accident

Noruega – Sentimental Value (GANADORA)

España – Sirat

Túnez – The Voice of Hind Rajab

Mejor Película de Animación

Arco

Elio (Disney/Pixar)

KPop Demon Hunters (GANADORA)

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Guion Original

Blue Moon – Robert Kaplow

It Was Just an Accident – Jafar Panahi y colaboradores

Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie

Sentimental Value – Eskil Vogt y Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler (GANADOR)

Mejor Guion Adaptado

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Chloé Zhao y Maggie O'Farrell

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson (GANADOR)

Train Dreams – Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor Fotografía

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

One Battle after Another – Michael Bauman

Sinners – Autumn Durald Arkapaw (GANADOR)

Train Dreams – Adolpho Veloso

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash (GANADOR)

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Sinners (GANADOR)

Mejor Canción Original

"Dear Me" (Diane Warren: Relentless)?

"Golden" (KPop Demon Hunters)-GANADORA

"I Lied To You" (Sinners)

"Sweet Dreams Of Joy" (Viva Verdi!)

"Train Dreams" (Train Dreams)

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another?

Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein?(GANADOR)

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor Cortometraje Animado

Retirement Plan – John Kelly y Andrew Freedman

The Three Sisters – Konstantin Bronzit

Butterfly – Florence Miailhe y Ron Dyens

Forevergreen – Nathan Engelhardt y Jeremy Spears

The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (GANADORES)

Mejor Casting

Hamnet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

One Battle after Another – Cassandra Kulukundis (GANADORA)

The Secret Agent – Gabriel Domingues

Sinners – Francine Maisler

Mejor Documental

Mr. Nobody against Putin (GANADOR)

The Perfect Neighbor

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mejor Cortometraje Documental

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

All the Empty Rooms (GANADOR)

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were and Are Gone"

Mejor Montaje (Film Editing)

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Sinners – Michael P. Shawver (GANADOR)

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie

One Battle after Another – Andy Jurgensen

Mejor Cortometraje de Acción Real (Live Action Short Film)

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers (GANADORA)

Two People Exchanging Saliva (GANADORA)

Mejor Sonido (Sound)