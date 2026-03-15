Cultura
“Una batalla tras otra” la gran ganadora de los Oscar con 6 estatuillas; ‘Frankestein’ obtuvo 3“Frankestein”, de Guillermo del Toro, ganó Mejor Maquillaje y Peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), Mejor Diseño de Vestuario (Kate Hawley) y Mejor Diseño de Producción (Tamara Deverrel y Shane Vieau).
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 98 edición de los Premios Oscar llegó a su máxima esta noche, siendo “Una batalla tras otra” (One Battle after Another) la gran ganadora de la noche con seis estatuillas, entre ellas ‘Mejor Película', seguida de “Pecadores” (Sinners) con cuatro, y “Frankenstein”, del director mexicano Guillermo Del Toro, con tres.
La ceremonia que se acerca a un siglo de reconocimientos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, tuvo a Conan O’Brien, como presentador oficial, y una premiación que se repartió entre los filmes con mayores nominaciones, situación que se había dejado ver desde la entrega de los pasados Critics Choice Awards y Golden Globe Awards que suelen ser un termómetro de los Oscar.
“Una batalla tras otra” obtuvo ‘Mejor Director’ (Paul Thomas Anderson), ‘Mejor Actor’ (Leonardo Dicaprio, y el segundo para el actor), ‘Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), ‘Mejor Actriz de Reparto’ (Teyana Taylor), y Mejor Banda Sonora Original (Johnny Greenwood); mientras que “Pecadores”alcanzó ‘Mejor Actor’ (Michael B. Jordan), ‘Mejor Guion Original’ (Ryan Coogler), ‘Mejor Fotografía’ (Automn Durald Askapaw), y ‘Mejor Banda Sonora (Ludwig Goransson).
Mención aparte fue “Frankestein”, de Guillermo del Toro, que obtuvo tres de nueve nominaciones, ganando lo que para muchos son las estatuillas más artísticas detrás de cámaras: Mejor Maquillaje y Peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), Mejor Diseño de Vestuario (Kate Hawley) y Mejor Diseño de Producción (Tamara Deverrel y Shane Vieau).
Esas tres cintas tenían las mayores nominaciones, aunque las sorpresas fueron los actores/actrices que ganaron esta edición, destacando a Michael B. Jordan como ‘Mejor Actor’ y Jessie Buckley como ‘Mejor Actriz’ por ‘Hamnet’.
El primero desplazó a Timothee Chalamet en ‘Marty Supreme’, uno de los grandes favoritos hasta antes de que la semana pasada denostara la valía de artes tan antiguas como actuales, poderosas e incluso base del cine, como el ballet y el teatro. Al actor franco-estadounidense de 30 años le costó, posiblemente, el Oscar.
En el caso de Buckley, quien obtuvo el premio a "Mejor Actriz”, la estatuilla sirvió para encumbrar a uno de los grandes descubrimientos en Hollywood, la histrionisa de origen irlandés obtuvo el papel femenino más codiciado, y con todos los méritos, pues la actriz realizó un gran papel sobre la mujer y la maternidad en una historia de semificción en torno a la vida de un tal William Shakespeare, un hombre de teatro, disciplina madre del cine, por si le faltó algún reclamo a Chalamet.
Durante la recepción del Oscar, Buckley dijo:
“Entender la capacidad y función de las madres ha sido uno de los grandes aportes de la directora Chloé Zhao, hoy es ‘Día de las madres’ en Reino Unido así que se los quiero dedicar a todas las madres que viven en caos, es un honor recibir este premio, gracias a todos”.
En ‘Mejor Cinta Animada’, el filme “K-Pop Demon Hunters” y su tema estelar ‘Golden’ que obtuvo ‘Mejor Canción Original’ se coronó luego de una larga temporada de reconocimientos y récords que se pueden rastrear durante el 2025, destacando el encumbramiento de plataformas de reproducción de cintas como Netflix a la par que productoras.
La larga lista de los ganadores de la 98º entrega de los Premios Oscar, es:
Mejor Película
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Bugonia
- F1
- Marty Supreme
- One Battle after Another (GANADORA)
- Sinners
- Train Dreams
- Frankenstein
- Hamnet
Mejor Dirección
- Paul Thomas Anderson – One Battle after Another (GANADORA)
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
Mejor Actriz
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
- Jessie Buckley – Hamnet (GANADORA)
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Mejor Actor de Reparto
- Benicio Del Toro – One Battle after Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle after Another (GANADOR)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle after Another
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons (GANADORA)
Mejor Película Internacional
- Brasil – The Secret Agent
- Francia – It Was Just an Accident
- Noruega – Sentimental Value (GANADORA)
- España – Sirat
- Túnez – The Voice of Hind Rajab
Mejor Película de Animación
- Arco
- Elio (Disney/Pixar)
- KPop Demon Hunters (GANADORA)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Guion Original
- Blue Moon – Robert Kaplow
- It Was Just an Accident – Jafar Panahi y colaboradores
- Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Sentimental Value – Eskil Vogt y Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler (GANADOR)
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamnet – Chloé Zhao y Maggie O'Farrell
- One Battle after Another – Paul Thomas Anderson (GANADOR)
- Train Dreams – Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor Fotografía
- Frankenstein – Dan Laustsen
- Marty Supreme – Darius Khondji
- One Battle after Another – Michael Bauman
- Sinners – Autumn Durald Arkapaw (GANADOR)
- Train Dreams – Adolpho Veloso
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash (GANADOR)
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle after Another
- Sinners (GANADOR)
Mejor Canción Original
- "Dear Me" (Diane Warren: Relentless)?
- "Golden" (KPop Demon Hunters)-GANADORA
- "I Lied To You" (Sinners)
- "Sweet Dreams Of Joy" (Viva Verdi!)
- "Train Dreams" (Train Dreams)
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein (GANADORA)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle after Another?
- Sinners
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein (GANADORA)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein?(GANADOR)
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Cortometraje Animado
- Retirement Plan – John Kelly y Andrew Freedman
- The Three Sisters – Konstantin Bronzit
- Butterfly – Florence Miailhe y Ron Dyens
- Forevergreen – Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (GANADORES)
Mejor Casting
- Hamnet – Nina Gold
- Marty Supreme – Jennifer Venditti
- One Battle after Another – Cassandra Kulukundis (GANADORA)
- The Secret Agent – Gabriel Domingues
- Sinners – Francine Maisler
Mejor Documental
- Mr. Nobody against Putin (GANADOR)
- The Perfect Neighbor
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting through Rocks
Mejor Cortometraje Documental
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
- All the Empty Rooms (GANADOR)
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: "Were and Are Gone"
Mejor Montaje (Film Editing)
- Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
- Sinners – Michael P. Shawver (GANADOR)
- F1 – Stephen Mirrione
- Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie
- One Battle after Another – Andy Jurgensen
Mejor Cortometraje de Acción Real (Live Action Short Film)
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers (GANADORA)
- Two People Exchanging Saliva (GANADORA)
Mejor Sonido (Sound)
- F1 (GANADORA)
- Sinners
- Sirat
- Frankenstein
- One Battle after Another