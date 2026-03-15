Vive Latino 2026 cerrará segundo día con Los Fabulosos Cadillacs junto a lo mejor de la escena. Foto: X: @vivelatino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras un electrizante y memorable primer día en el Estadio GNP Seguros, el magno evento continuará con su atractivo musical enfocándose no solo en los legendarios amantes del espíritu rockero, sino que también acercándose a las generaciones más jóvenes.

Esta segunda fecha se transformará en un cosmos para los despechados con el segmento Música Pa’ Mandar a Volar. vol 2 en el escenario principal Amazon Music, donde Amanda Miguel, Danna, Dr. Shenka, Emmanuel, Mijares y Paulina Rubio se darán lugar para cantar a todo pulmón las canciones más dolidas.

Los asistentes podrán seguir disfrutando de funciones de lucha libre y stand-up muy cerca de la Carpa Little Caesars y la Carpa Intolerante, así como de una amplia experiencia gastronómica y cultural en la Zona Gourmet y el Mercadillo, este último como novedad de la edición.

Por si fuera poco, nuevamente habrá la oportunidad de convivir con otros de sus cantantes y bandas favoritas en la firma de autógrafos.

La programación del Vive Latino 2026 será transmitida en tiempo real mediante las plataformas de Amazon Prime y Twitch, solo para quienes cuenten con una suscripción activa.

Tras la cancelación de Moby, el dj Steve Aoki tomará su lugar en el line up para dar el último golpe de energía de la noche con su singular mezcla de ritmos a manos de la música electrónica.

Así como el día anterior, se espera que el recinto vuelva a recibir alrededor de 80 mil personas de todas las edades.

¿Cuáles artistas estarán el sábado en el Vive Latino 2026?

Allison, Avatar, Banda Machos, Beta, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Dubioza Kolektiv, Dread Mar I, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Hermanos Gutierrez, Liran’ Roll, Los Fabulosos Cadillacs, Malcriada, Meridian Brothers, Monobloc, Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, Rigoberta Bandini, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Santa Sabina, Tom Morello, The Smashing Pumpkins, Triciclo Circus Band y Steve Aoki.