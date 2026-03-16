Los Fabulosos Cadillacs, Rusowsky y Música Pa’ Mandar a Volar vol. 2 en cierre del Vive Latino 2026. Foto: Diana Islas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una vibra multifacética, la vigésima sexta edición del festival Vive Latino concluyó este domingo 15 de marzo con Los Fabulosos Cadillacs, Rusowsky, Fobia, Steve Aoki y el segmento Música Pa’ Mandar a Volar vol. 2.

Un intenso y prolongado calor azotó el retorno del ambiente festivo en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, esto no impidió que nuevamente miles de personas se dieran lugar para gozar de la pluralidad musical.

Las risas inundaron este último día con la Casa Comedy, donde el espectáculo de Sirenas de Barrio puso el ambiente con chistes y anécdotas del propio público sobre infidelidades, mostrando ser un espacio seguro y abierto para la comunidad LGBT+.

Enseguida fue turno para el cuadrilátero con otra función de lucha libre. Dulce Gardenia y Vaquero se enfrentaron a Nitro y Rey León causando un bullicio entre los espectadores, quienes lanzaron monedas al ring al término del combate, siendo un símbolo de reconocimiento en dicho deporte.

Un poco antes de las 17:25 horas un gran número de personas comenzaron a situarse en el Amazon Music para uno de los instantes más anhelados: la sección Música Pa’ Mandar a Volar vol. 2, un popurrí musical en el que fue inevitable no recordar a ese mal de amores.

Aunque el show comenzó con unos minutos de retraso, la impaciencia no se presentó, pues la gente ya estaba sumergida en la atmósfera de despecho con la música de fondo que se escuchaba por lo mientras desde las inmensas bocinas.

Mijares abrió el segmento musical con “Soldado de Amor”, para después darle oportunidad a la chica dorada con “Ni Una Sola Palabra”. Danna interpretó el clásico de desamor “La Gata Bajo La Lluvia” de Rocío Durcal, poniendo a cantar al unísono a todo el público.

El show se animó con el singular ritmo de “La Chica de Humo” de Emmanuel, quien aprovechó para recordar a los asistentes sobre los músicos que estaban detrás del espectáculo: Bon Lara, de Bon y los Enemigos del Silencio; Camilo Lara, de IMS; Quique Rangel, de Café Tacvba; Sergio Mendoza, de Calexico; y Rodrigo Guardiola, de Zoé.

Acto seguido llegó Amanda Miguel con su icónica canción “Él Me Mintió” abriendo la herida una vez más. “Gracias chicas y chicos, migajeros no”, dijo la leyenda de la música para los dolidos. Para terminar Dr. Shenka entonó “Hasta Que Te Conocí” de Juan Gabriel.

Tras llegar la noche, miles de jóvenes se reunieron en el escenario Telcel para la interpretación de Rusowsky, un artista español que ha logrado posicionarse gracias a su característico estilo musical.

Comenzando con “Johnny Glamour”, los asistentes se llenaron de una electrizante vibra mientras se movían y brincaban a la par de los peculiares ritmos.

Sin embargo, el show también se vio marcado por el desmayo de una joven entre el público, lo que ocasionó una breve pausa del espectáculo. Mientras arribaba personal de emergencia, el cantante aprovechó para presentar a sus músicos e incluso autografiar algunos artículos de los fans.

Con peculiares imágenes transmitidas en las pantallas, el show recuperó su esencia con “Gata”, “mwah :3”, “malibU” y “Dolores” pese al incidente, cerrando con la adrenalina a tope.

La noche culminó de forma electrizante con las participaciones estelares de Fobia, Los Fabulosos Cadillacs y Steve Aoki.

Esta vigésima sexta edición del Vive figuró el regreso de Fobia a los escenarios, dando nota sus mayores éxitos como “Veneno Vil”, “Hoy Tengo Miedo” y “El Diablo” con Elohim Corona de Moderatto como su nuevo baterista.

La banda, que no se presentaba desde 2019 en el festival, dio un adelanto sobre un probable concierto en noviembre, pero sin dar mayores detalles.

Otra de las agrupaciones más esperadas fueron Los Fabulosos Cadillacs, quienes comenzaron a transmitir el cierre del evento con un gran festejo bajo los sonidos de la trompeta y el saxofón.

“Manel Santillán, el León”, “El Genio del Dub”, “Padre Nuestro”, “Mal Bicho” marcaron la esencia de su espacio en el line up, además del distintivo momento de “Yo no me sentaría en tu mesa”, donde la agrupación estuvo acompañada de luchadores mexicanos.

El dj Steve Aoki se encargó de cerrar con broche de oro el último día del Vive Latino 2026 a través de su singular fusión de sonidos, ritmos y géneros musicales.

“Gasolina”, de Daddy Yankee; “La Chona” y “El pasito duranguense” pusieron a bailar por última vez hasta 80 mil asistentes que acudieron en esta segunda fecha.

La 26° edición del Festival Iberoamericano se consolidó una vez más como un referente de deleite del rock, pop, rap, hip-hop, ska, slam y electrónica para el público mexicano.