Personalidades presentan "Liga Cultural Antifascista"; sus ideales, por pulirse...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con presencia de unos 200 trabajadores de la cultura, entre promotores, actores, escritores, cineastas, productores, funcionarios y exfuncionarios, músicos, dramaturgos, moneros, se presentó este lunes la "Liga Cultural Antifascista".

El Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, fue sede del encuentro en donde se presentó a la agrupación y distintas propuestas de trabajo "con miras a buscar vías para reivindicar los derechos sociales por sobre el capital", aunque a la hora de abrir el micrófono dejaron claro que aún faltan pulir sus objetivos e ideales, mismos que parecen chocar por momentos.

El primer encuentro tuvo a poco más de dos centenares de asistentes, y una mesa con 13 miembros de la comunidad cultural: el monero Rapé; el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II; el rockero Guillermo Briseño; el actor Jorge Zárate; el flautista Horacio Franco; el músico Liber Terán; la actriz Nora Isabel Huerta; los columnistas y locutores Jairo Calixto y Fernando Rivera Calderón; y el gestor cultural Benjamín González.

Tras espacios al micrófono de los presentes y la presentación de la "Liga Cultural Antifascista", se recordaron las distintas amenazas imperialistas de carácter militar, económico y mediático en México y "pueblos hermanos como Cuba y Palestina", que han vivido en los últimos años ataques y denostaciones, especialmente este 2026.

Afirmaron:

"Cualquier fuerza social que lucha por las libertades y la democracia, que reivindica los derechos sociales por sobre el capital, es puesta en la mira del fascismo".

Al abrirse el micrófono, más de 20 personalidades tomaron la palabra, entre ellos Ana Hally, Rafael Cortés, Luis Artañán, Emiliano Buenfil, Leonardo Zamudio, Luis Carlos Pichardo, Horacio García Rojas, Austreberto Basilio, Rafael Rocha, Hugo Leautaud, Jorge Sánchez, Fernando Llanos, Octavio Solís, Josh Herrera, Diego Prieto (ex titular del INAH), Héctor Pipila, Carlos Montero, Adriana Cano y Oscar Hidalgo.

Con diversas propuestas como la inclusividad, la donación de obras (entre ellas cintas) para proyección de trabajos, y cercanía hacia la tercera edad, otras ideas chocaron entre sí.

Pues mientras en el estrado aparecían dibujos en contra a lo que representa Donald Trump, presidente estadunidense, se escucharon puntos sobre boicot a compañías transnacionales- principalmente estadunidenses- como Coca Cola y McDonalds, en otras propuestas como la del exdirector del INAH, y actual titular de la Unidad de Culturas Vivas, Diego Prieto, este se proclamó en contra del fascismo como la "amenaza más grande de la humanidad" y la "lacra del capitalismo.

"Pero no contra Estados Unidos ni sus empresas, pues en Estados Unidos también hay mucho que hacer, hay más de 30 millones de mexicanos, y de origen mexicano que ahí habitan y que tienen que hermanarse con el hermano pueblo de los Estados Unidos", dijo.

El diálogo también se pasó de manera completa en la cuenta YouTube del reconocido actor Jorge Zárate.