Vive Latino 2026 da presencia a causas ambientales, sociales y humanitarias con su zona de ONGs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vigésima sexta edición del Vive Latino no solo estuvo marcada por la variedad de géneros musicales en el Estadio GNP Seguros, sino también por la presencia de organizaciones sin fines de lucro durante el evento.

En una de las curvas que rodeaban el escenario Amazon Music, se podían observar una serie de carpas de iniciativas ambientales, sociales y humanitarias que invitaban a los asistentes a participar en sus dinámicas para ayudar a las causas e incluso, llevarse obsequios.

Entre las propuestas estuvo Reforestamos México, una asociación civil que busca conservar y restaurar los bosques del país, así como brindar apoyo a las comunidades que trabajan y viven en dichos ecosistemas.

Con una trayectoria de 23 años, la iniciativa cuenta con el proyecto Tree Cities of the World, que consiste en plantar el mayor número de árboles para 2030, con la finalidad de lograr tener la misma cantidad que se tenía hace 20 años.

“La gente del Vive es súper linda, la verdad. O sea, es súper más accesible, tienen más ganas de interesarse en las fundaciones. Entonces, está muy padre”, indicó a Proceso Berenice Garduño, de Reforestamos México.

ConcentrArte fue otra de las iniciativas que tuvieron lugar en el festival. Con su lema “Reduciendo Desigualdades”, este proyecto liderado por mujeres se enfoca en el desarrollo comunitario de diferentes localidades en México mediante programas de igualdad de género, medio ambiente e identidad y cultura.

Por medio de una dinámica de girar la ruleta y ganar un artículo, ConcentrArte recaudó fondos para su proyecto “Ilumínate: Sol, para Todos” con el que llevarán 400 kits solares a comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara de Chihuahua que no cuentan con energía solar.

“Creo que últimamente las personas se han sensibilizado a estas causas de personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que sí les gusta apoyar a la causa, pero aparte tener estas dinámicas de juegos y de aprendizaje para divertirse dentro del festival”, explicó a este medio Paulina Chávez, integrante de la asociación.

También hubo oportunidad para el bienestar de canes y felinos a través de Protección Animal Nitin México, una asociación civil que rescata animales en situación de maltrato y abandono en el Estado de México y en la capital.

Además de promover la adopción responsable, el proyecto realiza cada 15 días campañas de esterilización a bajo costo en sus instalaciones, ubicadas en Ciudad Nezahualcóyotl.

En cuanto a la respuesta de los asistentes del Vive, Janet Diego Badillo, integrante de la asociación, consideró que la respuesta ha sido satisfactoria:

“Siempre la gente se motiva mucho. Tenemos el lema de que si compran una chela, pueden aportar aunque sea cinco pesitos. Y de poquito en poquito se va juntando. Al final del evento, lo que les llegue a quedar en su pulserita, lo pueden donar con nosotros y se va juntando”, comentó a Proceso.

La asistencia de este tipo de iniciativas con causa en un evento de talla mundial como el Vive Latino, que cada año reúne aproximadamente 80 mil personas, abre las puertas a la concientización social que termina por trascender más allá del festival.