Cierra la Feria del Libro de Coyoacán con récord de asistencia; Líbano, el invitado para 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer lustro de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco) en su edición 2026 culminó con número récord de 360 mil visitas, y un aumento en ventas de poco más de 40%, según libreros.

Con Reino Unido como país invitado de honor, junto a Tlaxcala, Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la FILCO cerró con 350 actividades culturales, más de 25 mil personas que participaron en 150 talleres gratuitos, y la presencia de tres mil estudiantes provenientes de nueve universidades, 15 secundarias y seis preparatorias, según encuestas de la feria.

Es importante recordar que las 360 mil visitas que la Filco reportó este año son un récord respecto a su edición 2025, en donde se dejó como precedente a 280 mil asistencias, cifra máxima hasta ese momento.

En el cierre de la quinta edificio también se entregó el III Premio Nacional Sophia Filco de Literatura Joven 2026 “Voces del Futuro”, que tiene como objetivo incentivar a jóvenes autores para dar a conocer sus obras. Los reconocidos de este año fueron Úrsula Santana Romero, en la categoría de relato breve, y Samuel Andrés Cano Mena en poesía.

También se dio a conocer a los próximos invitados de honor en la edición 2027, que se celebrará del 12 al 21 de marzo: Líbano, Morelos, Morelia y la Universidad Anáhuac.

Dijo Gerardo Valenzuela, fundador y presidente de la feria:

"México y Líbano comparten una relación histórica profunda que se ha construido a lo largo de más de un siglo. Desde finales del siglo XIX, miles de familias libanesas llegaron a nuestro país y encontraron en México una segunda patria.

"Hoy esa comunidad ha enriquecido profundamente nuestra vida cultural, social y económica, convirtiéndose en una de las comunidades más vibrantes y queridas de nuestra nación”.

En su turno, el embajador de Líbano en México, George El Jallad, al recibir la estafeta de los representantes de Reino Unido, agradeció la invitación reconociendo la riqueza cultural de ambas naciones, y en un momento donde la guerra acecha a su población, pues Líbano colinda con Israel y Siria, comentó:

“Lamentablemente, en este momento, en Líbano estamos escuchando el sonido de la guerra, de las bombas, de la muerte, pero estoy seguro que el poder del diálogo y de la paz en la diplomacia va a ganar.

"Los fenicios usaron este alfabeto para comunicarse con el mundo, con otras civilizaciones y lo usaron para extenderse de manera pacífica usando ese alfabeto para hacer comercio. Esta cultura de paz la necesitamos hoy más que nunca”.