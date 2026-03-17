Denuncian estrategia para frenar audiencia inicial del caso Axe Ceremonia

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández, fallecidos tras el colapso de una estructura metálica del del Festival AXE Ceremonia 2025. Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La asesoría legal de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotoperiodista fallecido en el festival musical Axe Ceremonia 2025, denunció que hay una estrategia para que no se lleve a cabo la audiencia inicial del caso, y propuso la iniciativa "Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico".

En conferencia de prensa, la representación legal de la familia Rojas Hernández, liderada por Edwin Alan Piñón y Tábata Jiménez, afirmaron que dicha estrategia vendría de parte de Fabián Victoria, asesor legal de los padres de la fotoperiodista Berenice Giles, también fallecida en el festival, mediante actos que pretenden retrasar la primera audiencia del caso a unos días de cumplirse el primer año de la tragedia.

Acusaron que el asesor tramitó recursos legales que coinciden en fechas, horarios y argumentos con los de Operadora Eclectic, que ha promovido 15 amparos para intentar evadir que se le acuse por la colocación de las dos grúas que cayeron sobre los fotoperiodistas. “Trece de esos amparos han impedido la audiencia inicial", acusaron los representantes de la familia Rojas Hernández.

También denunciaron que otro de los litigantes que acompaña el caso, Gerardo Guzmán, es servidor público de la Secretaría de Gestión Integral de Agua de la Ciudad de México.

Sobre ese tema hicieron un llamado a la jefa de Gobierno de la CDMX mediante un comunicado:

"A la fecha, la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández no ha recibido respuesta por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ni del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, respecto de la actuación del servidor público Gerardo Guzmán Jiménez, quien, en su calidad de asesor jurídico de la familia Giles, ha solicitado a la Fiscalía de la CDMX que no se impute a la empresa Operadora Eclectic”.

"Este silencio institucional incrementa la preocupación de que pudiera estarse protegiendo desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua a una de las empresas formalmente imputadas en el caso, lo que refuerza la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y una respuesta".

Proponen ley para proteger a periodistas

También se dio a conocer que se promoverá una propuesta legislativa ante el Congreso de la Ciudad de México, con el nombre Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico, "inspirada en la memoria de Miguel y otros periodistas que han perdido la vida realizando su trabajo. La iniciativa se pretende presentar ante el Congreso de la Ciudad de México".

En ella se propondrá: