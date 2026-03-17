Netflix precios 2026: en cuánto quedan los planes tras el aumento

El incremento de Netflix en México ya está en marcha y depende del tipo de usuario y su periodo de cobro.. Foto: Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Netflix implementa un ajuste en los precios de sus planes de suscripción en México durante 2026. La medida forma parte de una estrategia global que la compañía ha aplicado en distintos mercados.

El aumento no se activa en una fecha única para todos los usuarios en el país. En cambio, la plataforma lo aplica de manera gradual conforme avanza el año.

Cuándo entra en vigor el aumento de Netflix en México

El ajuste de precios en México ya comenzó a aplicarse en 2026 bajo dos esquemas:

Nuevos usuarios : pagan las tarifas actualizadas desde el momento en que contratan el servicio.

: pagan las tarifas actualizadas desde el momento en que contratan el servicio. Usuarios actuales: el aumento entra en vigor en la siguiente fecha de facturación, después de recibir una notificación por correo electrónico o dentro de la plataforma.

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Durante el primer semestre de 2026, usuarios en México han comenzado a recibir avisos sobre el cambio, lo que confirma la implementación progresiva.

Nuevos precios de Netflix en México en 2026

Tras el ajuste, los precios mensuales en México quedan de la siguiente forma:

Plan con anuncios : alrededor de 119 pesos mensuales

: alrededor de 119 pesos mensuales Plan Estándar: cerca de 249 pesos mensuales

cerca de 249 pesos mensuales Plan Premium: aproximadamente 329 pesos mensuales

La empresa indica que los montos pueden variar en función de impuestos o ajustes regionales.

El plan Básico ya no forma parte de la oferta principal en varios mercados, incluido México, donde la compañía ha priorizado otros esquemas de suscripción.

Netflix mantiene estrategia con publicidad y control de cuentas

El ajuste de precios se da en paralelo a otros cambios implementados por la empresa. Entre ellos, el fortalecimiento del plan con anuncios como alternativa de menor costo.

Asimismo, la plataforma mantiene medidas para limitar el uso compartido de cuentas fuera de un mismo hogar, lo que implica cargos adicionales en ciertos casos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de ingresos de la compañía en distintos mercados.

Inversión en contenido y operación impulsa el ajuste

Netflix ha señalado que los cambios en precios responden a la necesidad de sostener su inversión en producción de contenido y operación del servicio.

La plataforma continúa desarrollando series, películas y licencias en distintos países, lo que incrementa los costos asociados a su catálogo.

Además, la empresa mantiene inversiones en tecnología para mejorar la calidad de transmisión y la personalización del contenido.

Aplicación del aumento depende del ciclo de pago

Netflix notifica a los usuarios antes de que el nuevo precio entre en vigor. El ajuste se refleja únicamente cuando inicia un nuevo periodo de facturación.

Esto implica que, dentro de México, los usuarios pueden experimentar el cambio en diferentes fechas a lo largo de 2026, dependiendo de cuándo se realice su cobro mensual.