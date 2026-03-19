“Elena Garro sin censura”, de Patricia Rosas Lopátegui

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un libro inquietante publicado en el 2023 por Editorial Gedisa deja al descubierto secretos, mentiras, confesiones y una reivindicación total de la escritora Elena Garro, piedra de toque en la literatura mexicana. Patricia Rosas Lopátegui, con un trabajo de investigación extensísimo sobre su vida y obra, ahora nos comparte textos inéditos y publicados, correspondencia, obras y traducciones inconclusas, apuntes e imágenes de cartas que otros le enviaron a lo largo de su vida.

Elena Garro sin censura es el trabajo de una gran investigadora. Rosas Lopátegui, originaria de Tuxpan, Veracruz, es desde hace muchos años profesora de literatura mexicana e hispanoamericana en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos de Norte América. Su interés como investigadora y ensayista por el trabajo de Garro se ha traducido en libros como Diálogos con Elena Garro (dos volúmenes, 2020), Elena Garro. Yo quiero que haya mundo (2008), y fue la primera que compiló su teatro en Obras reunidas II. Teatro.

La relación tan cercana que la investigadora tuvo con Garro, hace que le confiara su obra y abriera los baúles donde guardaba documentos valiosos y continuara indagando hasta después de su muerte. Rosas Lopátegui, tras una ardua investigación, clasifica las obras inéditas completas e inconclusas de la escritora por periodos: su tiempo en México en los años cincuenta, en España durante los setenta y parte de los ochenta, y en París en los ochenta y noventa. En cada estadía los reúne en memorias, guiones cinematográficos, dramaturgia y?narrativa.?A través del libro se van develando sus procesos creativos y a una Elena Garro poco conocida.

En teatro incluye?dos obras completas: Medea y El cono de tinieblas (una en un acto y otra en tres). E inconclusas como “Parada empresa” y dos?versiones de “La invitación de M.M.”, “¡Qué retemalo es… Fidel!” y “La boda”.

Elena Garro marcó el teatro mexicano con sus obras publicadas y llevadas a escena hasta nuestros días. Obras como Felipe Ángeles que aborda los conflictos de este general de la revolución mexicana; o trabajos más surrealistas como La señora en su balcón, donde una mujer ve pasar su vida y preguntarse los qué y los por qués de su pasado, o Los perros con una perspectiva social donde da luz a la terrible situación de tantas adolescentes del campo que son robadas y abusadas siguiendo una tradición inaudita y brutalmente violenta.

Es increíble ver en este volumen todo lo que Rosas Lopátegui encontró. Hay un apéndice, bajo el título de “Diario de una adolescente, 1932-1935”, que inicia cuando Elena tenía 15 años. En la nota al pie de página (siempre interesantes de leer pues nos cuenta detalles curiosos o complementa la información que estamos siguiendo),?y dice que en el 2006 Helena Paz, hija de Elena -y muy cercana a ella-, le comentó que quería publicarlo pero no lo consiguió por los problemas que tenían con la familia. Desde el 2017 este diario está en la Universidad de Princeton, “de acuerdo con un archivista”, apunta.

Las cartas que aquí reproduce tienen como remitente a Octavio Paz, con quien se casó y se divorció, varias a Juan de la Cabada, a Hugo Galarza, Eugenio Cobo, a la misma Patricia y??a Luis Jimeno, entre otros.

Rosas Lopátegui, interesada siempre en la literatura mexicana, también ha hecho compilaciones e investigaciones de otras escritoras como Guadalupe Dueñas y Nellie Campobello. Libros que reúnen textos de otros escritores sobre escritoras como Transgresión femenina y los dos tomos de Óyeme con los ojos: de Sor Juana al siglo XXI”.

Elena Garro sin censura es una gran aportación al conocimiento de una gran escritora mexicana, a quien todavía falta hacerle justicia.