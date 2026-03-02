Conciertos en marzo: Kenia Os, Vive Latino, Ricky Martín, Christina Aguilera, Deftones, y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El concierto de Shakira en el zócalo abrió la agenda oficial de marzo. Tras la fecha de "la loba", los artistas, grupos y festivales se elevan este mes en materia de conciertos.

Kenia Os, el Festival Iberoamericano Vive Latino (14 y 15 de marzo), Ricky Martín, Bryan Adams, Christina Aguilera, Deftones, Tyler the Creator, la lista es larga y para gustos en generaciones.

Entre los encuentros, el Vive Latino en el Estadio GNP Seguros se enmarca como uno de los más esperados del año, en especial luego de la conferencia donde se dio a conocer la programación en donde las figuras estelares (vía streaming) elogiaron al encuentro musical y a México como escenario único; esta edición no es la excepción pues traerán a un mar de artistas para los dos días:

El sábado 14 será momento Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Filtro, Ladrones, Juanes, Ke Personajes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Viejos, Madre Perla, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Moenia, MC Davo, Nacho Vegas, Trueno,' y White Lies.

Mientras que el domingo 15 será turno de Allison, Avatar, Banda Machos, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Fobia, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Monobloc, Nafta, Música pa mandar a volar. vol 2, Moby (DJ Set), Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, Santa Sabina, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Triciclo Circus Band.

La lista de conciertos del mes por recinto queda así:

Arena Ciudad de México

2 de marzo- Bryan Adams

6 de marzo- Sin Bandera

14 de marzo- Roberto Carlos

20 de marzo- Love The 90s

21 de marzo- I Love Reggaeton

27 de marzo- Edgardo Nuñez, Código FN y Tercer Elemento



Auditorio Nacional

3 de marzo- Il Volo/ Matisse

8 de marzo-Amanda Miguel

10 de marzo- Cristian Castro

12 de marzo Aleks Syntek

14 de marzo-90s Pop Tour

19 de marzo- Miguel Mateos

20 de marzo- Glorita Trevi

21 de marzo- Jesse & Joy

22 de marzo- Los Yaguar

27 de marzo- Lucero

29 de marzo- Remmy Valenzuela







Lunario del Auditorio Nacional

4 y 19 de marzo- Costel

11 de marzo- Los calzones

13 de marzo- Jorge Muñiz

21 de marzo- Yami Safdie

25 de marzo- Luck Ra

26 de marzo- Los Petitfellas

28 de marzo- Santiago Motorizado







Estadio Fray Nano

14 de marzo- Ricky Martin







Estadio GNP Seguros

14 y 15 de marzo- Vive Latino 2026







Palacio de los Deportes

17 de marzo- Christina Aguilera

19 de marzo- Kenia Os

24 y 25 de marzo- Tyler The Creator

29 de marzo- Deftones







Pepsi Center

7 de marzo- Tv Girl

8 de marzo- Hakuna Group Music-

11 y 12 de marzo-Marina

13 de marzo- Moonspell

14 y 15 de marzo- Víctor Mendivil

25 de marzo- Djo

31 de marzo- Nothing but Thieves







Teatro Metropolitan

5 de marzo- LYKN

6 de marzo- Matteo Bocelli

19 de marzo- Duncan Chu

22 de marzo- Jason Mraz

24 de marzo- The Whitest Boy Alive

26 de marzo- Elena Rose

29 de marzo- Flor Amargo







La Maraka

6 de marzo- Laura Flores y Alejandra Ávalos

7 de marzo- Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

8 de marzo- Los Panchos + Invitados Especiales

13 de marzo- Diego Morán

14 de marzo- Raúl Ornelas

19 de marzo- Nicho Hinojosa

21 de marzo- DM Experience. Lo Mejor de Depeche Mode

22 de marzo Luis Alfonso Partida “El Yaki”

26 de marzo- Sotomayor

27 de marzo- Cómplices







Auditorio BB

13 de marzo- Steve Hackett

19 de marzo- Judeline

27 de marzo- Saint Motel









