Conciertos en marzo: Kenia Os, Vive Latino, Ricky Martín, Christina Aguilera, Deftones, y más

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El concierto de Shakira en el zócalo abrió la agenda oficial de marzo. Tras la fecha de "la loba", los artistas, grupos y festivales se elevan este mes en materia de conciertos.
Kenia Os, el Festival Iberoamericano Vive Latino (14 y 15 de marzo), Ricky Martín, Bryan Adams, Christina Aguilera, Deftones, Tyler the Creator, la lista es larga y para gustos en generaciones.
Entre los encuentros, el Vive Latino en el Estadio GNP Seguros se enmarca como uno de los más esperados del año, en especial luego de la conferencia donde se dio a conocer la programación en donde las figuras estelares (vía streaming) elogiaron al encuentro musical y a México como escenario único; esta edición no es la excepción pues traerán a un mar de artistas para los dos días:
El sábado 14 será momento Airbag, Alcalá Norte, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Filtro, Ladrones, Juanes, Ke Personajes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Viejos, Madre Perla, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Moenia, MC Davo, Nacho Vegas, Trueno,' y White Lies.
Mientras que el domingo 15 será turno de Allison, Avatar, Banda Machos, Conociendo Rusia, Esteman y Daniela Spalla, Fobia, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Monobloc, Nafta, Música pa mandar a volar. vol 2, Moby (DJ Set), Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Tom Morello, Santa Sabina, Rich Mafia (Alemán + Gera MX), Triciclo Circus Band.
La lista de conciertos del mes por recinto queda así:
Arena Ciudad de México
- 2 de marzo- Bryan Adams
- 6 de marzo- Sin Bandera
- 14 de marzo- Roberto Carlos
- 20 de marzo- Love The 90s
- 21 de marzo- I Love Reggaeton
- 27 de marzo- Edgardo Nuñez, Código FN y Tercer Elemento
Auditorio Nacional
- 3 de marzo- Il Volo/ Matisse
- 8 de marzo-Amanda Miguel
- 10 de marzo- Cristian Castro
- 12 de marzo Aleks Syntek
- 14 de marzo-90s Pop Tour
- 19 de marzo- Miguel Mateos
- 20 de marzo- Glorita Trevi
- 21 de marzo- Jesse & Joy
- 22 de marzo- Los Yaguar
- 27 de marzo- Lucero
- 29 de marzo- Remmy Valenzuela
Lunario del Auditorio Nacional
- 4 y 19 de marzo- Costel
- 11 de marzo- Los calzones
- 13 de marzo- Jorge Muñiz
- 21 de marzo- Yami Safdie
- 25 de marzo- Luck Ra
- 26 de marzo- Los Petitfellas
- 28 de marzo- Santiago Motorizado
Estadio Fray Nano
- 14 de marzo- Ricky Martin
Estadio GNP Seguros
- 14 y 15 de marzo- Vive Latino 2026
Palacio de los Deportes
- 17 de marzo- Christina Aguilera
- 19 de marzo- Kenia Os
- 24 y 25 de marzo- Tyler The Creator
- 29 de marzo- Deftones
Pepsi Center
- 7 de marzo- Tv Girl
- 8 de marzo- Hakuna Group Music-
- 11 y 12 de marzo-Marina
- 13 de marzo- Moonspell
- 14 y 15 de marzo- Víctor Mendivil
- 25 de marzo- Djo
- 31 de marzo- Nothing but Thieves
Teatro Metropolitan
- 5 de marzo- LYKN
- 6 de marzo- Matteo Bocelli
- 19 de marzo- Duncan Chu
- 22 de marzo- Jason Mraz
- 24 de marzo- The Whitest Boy Alive
- 26 de marzo- Elena Rose
- 29 de marzo- Flor Amargo
La Maraka
- 6 de marzo- Laura Flores y Alejandra Ávalos
- 7 de marzo- Fernando Delgadillo y Alejandro Filio
- 8 de marzo- Los Panchos + Invitados Especiales
- 13 de marzo- Diego Morán
- 14 de marzo- Raúl Ornelas
- 19 de marzo- Nicho Hinojosa
- 21 de marzo- DM Experience. Lo Mejor de Depeche Mode
- 22 de marzo Luis Alfonso Partida “El Yaki”
- 26 de marzo- Sotomayor
- 27 de marzo- Cómplices
Auditorio BB
- 13 de marzo- Steve Hackett
- 19 de marzo- Judeline
- 27 de marzo- Saint Motel