Culmina la 47 FIL Minería con reorganización, pero menor asistencia que el año pasado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara al medio siglo de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería), la 47º edición culminó con ajustes visibles en la programación –que incluyen una nueva dirección, ahora a cargo de la promotora cultura Mercedes Alvarado Miranda–, pero un 15.6 % menos de asistencia general respecto al año pasado.

La FIL Minería cerró este 1 de marzo luego de diez días de actividades con un promedio de 70 mil asistentes, que representa un 15.6% menos respecto al 2025, año en que se tuvo como cifra oficial a 83 mil personas.

Aunque su directora destacó en la numérala que al menos 27 mil 240 acudieron a sus actividades, lo cierto es que ‘los números no mienten’. Sobre el tema Alvarado Miranda comentó en la conferencia:

“Ha sido una semana atípica en cuanto a los sucesos que ocurrieron el domingo pasado (en referencia al abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera ‘El Mencho’, en Tapalpa, Jalisco) y hoy tenemos un evento masivo en el centro de la CDMX (el concierto de Shakira), pero la verdad es que 70 mil asistentes es un muy buen número”.

Y manera de redención:

“Acuérdense que aunque los números son importantes, para la FIL Minería lo más relevante es que la experiencia de los lectores sea cada vez más significativa. Y si tenemos que el 40% de nuestros asistentes acudieron al menos a un evento, pues la oferta cultural está permeando, eso me parece”.

Los cambios en la programación son relativamente visibles al comparar actividades respecto al 2025 (con dirección aún de Fernando Macotela, al frente del encuentro librero durante el primer cuarto de este siglo), en relación a mayores actividades juveniles (tanto presentaciones de libros como conversaciones) y talleres de fin de semana para el sector infantil, este último con alta presencia este 28 de febrero y 1 de marzo.

Alvarado Miranda como nueva titular realizó un breve tour de medios en programas poco usuales, como fue el caso de ‘Jocus Pocus’ de corte infantil de Radio UNAM, cuya presentación de su primer libro de cuentos se realizó en esta FIL Minería; también se actualizó la aplicación (app) para consulta de la programación de la feria por días y horarios; y se habilitó un wifi abierto para los asistentes, algo que pareciera simple, pero no existía de manera previa y dada la construcción particular del edificio de Minería era un caos la comunicación general desde su interior.

Sonora realizó lo propio como el estado invitado destacando presentaciones de volúmenes de autores jóvenes en ‘diálogo’ con autores de legado como Armida de la Vara y Jaime Sabines (que fueron el eje de una expo-homenaje a autores en las escalinatas de Minería), sumado al acto-ritual ‘La danza del venado mayo’ este 1 de marzo, como la corona de sus actividades.

Lo que se vio en la edición 47º fue una programación (con costo de 11 millones de pesos) que busca un nuevo camino, pero el reto sigue siendo el mismo de la anterior administración:

Recuperar (por lo menos) la asistencia previa a 2020 (año de la pandemia) donde los números se vivían arriba de 100 mil visitas, y el regreso de las editoriales que se fueron en los últimos años por quejas de ‘altos precios de renta por metro cuadrado’, entre ellas el Fondo de Cultura Económica (FCE, en su tercer año de ausencia) con todo lo que implica su biblioteca y colecciones.

Sobre el tema, Alvarado Miranda afirmó escuetamente durante el cierre de este año: