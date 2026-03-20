Anuncian cartelera federal por “Día Mundial del Teatro 2026”; Willem Dafoe dará el mensaje del ITI

CIUDAD DE MÉXICO (apro ).- Con actividades desde este fin de semana y hasta el 27 de Marzo, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Teatro, se dio a conocer una jornada especial con alcance nacional. Se adelantó que el actor ‘hollywoodense’ Willem Dafoe, y actual director Artístico del Departamento de Teatro de La Biennale di Venezia, es el encargado de dar el mensaje del Instituto Internacional de Teatro (ITI, por sus siglas en inglés) de este año.

Las actividades impulsadas por la Compañía Nacional de Teatro (CNT), la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), el Centro Cultural Helénico y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), mediante la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se realizarán en sus respectivas sedes, así como en el Centro Cultural del Bosque (CCB), la Biblioteca de México, la Biblioteca Vasconcelos, y teatros al interior de la república.

El programa se dio a conocer en conferencia realizada en el Jardín Escénico, en la Primera Sección de Chapultepec, con presencia de Haydeé Boetto Bárcena, subdirectora general de Bellas Artes y respectivos titulares de las instituciones antes mencionadas: Luis Mario Moncada Gil (CNT), Luis Arturo García (Helénico), Aurora Cano (CNT), y Lydia Margules Rodríguez (ENAT), quienes coincidieron en la relevancia de ese arte.

El acto, efectuado a la par de la mesa académica “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche” del INAH realizada en el Museo Nacional de Antropología, recordó que la programación se realizará en el marco del “Día del Teatro", instaurado desde 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI, por sus siglas en inglés), con el afán de crear conciencia sobre la relevancia de las expresiones escénicas y reconocer el trabajo de artistas, compañías y promotores que construyen la labor.

En ese contexto se recordó que cada año el ITI comisiona a un miembro de la comunidad teatral internacional para redactar un mensaje que se lee en los tablados del mundo; el de este año le correspondió al actor hollywoodense, y actual director Artístico del Departamento de Teatro de La Biennale di Venezia, Willem Dafoe. Dicho mensaje fue leído de manera adelantada por la directora, docente y dramaturga Sandra Félix, quien enfatizó la leyenda:

“El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos…”.

El mensaje completo de Dafoe ya se puede leer en 19 idiomas: https://world-theatre-day.org/es/messageauthor.html.

La programación

El Centro Cultural del Bosque (CCB) y el Jardín Escénico serán el escenario del 18° “Gran Maratón de Teatro para niñas, niños, niñes y adolescentes”, esto el sábado 21 y domingo 22 de marzo, en donde además de obras para las infancias habrán talleres, instalaciones y exposiciones dedicadas a dicho público.

A nivel nacional, a partir del sábado 21 de marzo se presentarán piezas como “Quién anda ahí” y “Vivan los títeres” en Morelos y Tabasco, además, se realizará una serie de encuentros de teatro en Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Yucatán, a cargo de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a “Semilleros Creativos” de dichos estados, impulsados por la Secretaría de Cultura federal.

En el Cenart, la Escuela Nacional de Arte Teatral celebrará el Día Mundial del Teatro los días 28 y 29 de marzo con el programa “Escena Expandida”, con 58 actividades, pensado para estudiantes de teatro.

La programación tendrá presencia de compañías nacionales e independientes, así como estudiantes y creadores de Colima, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Oaxaca y Estados Unidos, para conocer las actividades se puede consultar la página de la ENAT (inba.gob.mx/actividad/17057/dia-mundial-del-teatro-en-la-enat).

Por otro lado, el Foro de las Artes del Cenart tendrá el estreno, el viernes 27, “Acomodar”, una colaboración artística franco-mexicana, escrita y dirigida por Pascal Rambert, con temporada hasta el 26 de abril, todos los jueves y viernes a las 20 horas; sábados a las 19 horas, y domingos a las 18 horas.

En este marco el Centro Cultural Helénico ofrecerá, el martes 24 de marzo a las 12 horas, una clase magistral titulada “Toda identidad es imaginaria” impartida –por nada más y nada menos– Luis de Tavira. Además de una jornada el viernes 27 de marzo con funciones gratuitas: “Los Hardings”, “El manipulador de mentes. Una noche de ilusión trágica” y “Aprender a nadar” en el Foro La Gruta y el Foro Alternativo. La celebración se extenderá más allá del recinto, hasta la Biblioteca Vasconcelos a las 13 horas con “Vendedora de voces”; y en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, “Por temor a que cantemos libres”, a las 17 horas.

Ademas de la jornada “Sedes Regionales CNT”, en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler” de Saltillo, Coahuila, que recibirá “Prendida de lámparas” (estrenada el año pasado en homenaje al centenario de Rosario Castellanos), esto el domingo 22 de marzo a las 18 horas; Y “fuimos héroes” el lunes 23 de marzo a las 19 horas, y “Los empeños de una casa” el jueves 26 de marzo a las 19 horas.

Finalmente, a través de Radio Educación, el viernes 27 a las 8 horas, se transmitirá la cápsula especial por el Día Mundial del Teatro que retoma testimonios de hacedores escénicos y fragmentos de radioteatros que han marcado la historia de la institución.